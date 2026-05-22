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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम ने यूं सेलिब्रेट किया बेटे का पहला बर्थडे, सामने आई क्यूट तस्वीरें

दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम ने यूं सेलिब्रेट किया बेटे का पहला बर्थडे, सामने आई क्यूट तस्वीरें

Saba Ibrahim: दीपिका कक्कड़ की ननद और यूट्यूबर सबा इब्राहिम ने हाल ही में अपने बेटे हैदर का पहला बर्थडे बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस खास मौके की तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 May 2026 04:28 PM (IST)
Saba Ibrahim: दीपिका कक्कड़ की ननद और यूट्यूबर सबा इब्राहिम ने हाल ही में अपने बेटे हैदर का पहला बर्थडे बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस खास मौके की तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इन दिनों अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. वह स्टेज 2 के लिवर कैंसर से जूझ रही हैं, लेकिन खास बात ये है कि वो ये लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ रही हैं. इसी बीच दीपिका की ननद और यूट्यूबर सबा इब्राहिम ने हाल ही में अपने बेटे हैदर का पहला बर्थडे बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. इस खास मौके की तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

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दीपिका कक्कड़ की ननद और यूट्यूबर सबा इब्राहिम इन दिनों अपने बेटे हैदर की परवरिश में बिजी हैं. वो अक्सर अपने व्लॉग्स में बेटे की झलक दिखाती रहती हैं.
दीपिका कक्कड़ की ननद और यूट्यूबर सबा इब्राहिम इन दिनों अपने बेटे हैदर की परवरिश में बिजी हैं. वो अक्सर अपने व्लॉग्स में बेटे की झलक दिखाती रहती हैं.
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सबा इब्राहिम का बेटा हैदर अब एक साल का हो गया है. उन्होंने बड़े धूमधाम से उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके के सेलिब्रेशन की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
सबा इब्राहिम का बेटा हैदर अब एक साल का हो गया है. उन्होंने बड़े धूमधाम से उसका पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके के सेलिब्रेशन की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
Published at : 22 May 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Saba Ibrahim

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