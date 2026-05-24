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ट्रेडिशनल और साड़ी के बाद तान्या मित्तल पर चढ़ा वेस्टर्न का खुमार, फ्लॉन्ट किया स्टाइलिश लुक
Tanya Mittal Look: तान्या मित्तल ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया पर ग्लैमरस तड़का लगा दिया है. बिग बॉस 19 फेम तान्या का ये वेस्टर्न लुक देख फैंस उनपर फिदा हो रहे हैं और प्यार बरसा रहे हैं.
हाल ही में बिग बॉस 19 फेम तान्या मित्तल ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वो ट्रेडिशनल और साड़ी छोड़, वेस्टर्न में नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साथ ही उनके इस लुक पर फैंस अपने प्यार लूटा रहे हैं.
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Published at : 24 May 2026 07:15 AM (IST)
Tags :Bigg Boss 19 Tanya Mittal
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