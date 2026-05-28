बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी फिल्मों में तो नहीं चल पाईं लेकिन वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी बेबाक राय भी शेयर करती रहती हैं. फिलहाल एक्ट्रेस ने उनकी एज शेम करने वालों को करारा जवाब दिया है साथ ही उनके सिंगल स्टेट्स के लिए उन्हें ट्रोल करने वालों की भी शमिता शेट्टी ने जमकर क्लास लगाई है.

एज शेम करने वाले यूजर पर फूटा शमिता का गुस्सा

शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी 47 साल की उम्र में भी सिंगल हैं. वहीं उनके सिंगल स्टेट पर र सवाल उठाने वाले ट्रोल को एक्ट्रेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया गै. शमिता ने उस यूजर को बेनकाब करते हुए कमेंट का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. इतना ही नहीं, उन्होंने पंकज मित्तल नाम के उस यूजर को अनफॉलो करने के लिए भी कहा. 'मोहब्बतें' की अभिनेत्री द्वारा शेयर किए गए पहले कमेंट में लिखा था, "आपकी उम्र हो गई है पहले वाली बात नहीं रही." इसका करारा जवाब देते हुए शमिता ने लिखा, "हां" उन्होंने आगे कहा, "हां, मेरा रूप-रंग बदलेगा... समय के साथ चीजें बदलती हैं, ये लाइफ का नेचुरल नियम है... फिजिकल अपीयरेंस समेत कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता! लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से मैं हेल्दी,फिट और खुश हूं, और ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं... और मेरे लिए बस यही मायने रखता है."





सिंगल स्टेट्स के लिए ट्रोल करने वाले की शमिता ने लगाई क्लास

शमिता ने दूसरा कमेंट भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, "अगर शादी समय पर कर लेती तो आपके बच्चे आज बड़े हो गए होते." इस पर गुस्सा होकर शमिता ने यूजर से पूछा कि शादी करके उसने आखिर क्या हासिल किया है. उन्होंने लिखा, "भाई, आपने शादी करके क्या उखाड़ लिया है? सबसे ज़रूरी बात, आप हम सिंगल महिलाओं को उम्र को लेकर शर्मिंदा करने और अपनी पितृसत्तात्मक, आदिम, पुरुष-प्रधान सोच हम पर थोपने के लिए क्यों फॉलो करते हैं? प्लीज मुझे तुरंत अनफॉलो कर दीजिए!"

ये भी पढ़ें:-तलाक के वक्त करिश्मा कपूर-संजय कपूर के बीच क्या हुई थी डील? बच्चों, प्रॉपर्टी और करोड़ों की सेटलमेंट का सच

शमिता शेट्टी करियर

बता दें कि शमिता शेट्टी ने ब्लॉकबस्ट फिल्म 'मोहब्बतें' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद वे 'ज़हर', 'बेवफ़ा' और 'कैश' जैसी फिल्मों में नजर आईं.हालांकि उनका फिल्मी करियर परवान नहीं चढ़ सका. शमिका ने 'बिग बॉस 15', 'खतरों के खिलाड़ी 9' और 'झलका दिखला जा 8' जैसे पॉपुलर रियलिटी शो भी किए हैं. शमिता को आखिरी बार वेब शो 'द टेनेंट' में देखा गया था.

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' की नहीं थम रही रफ्तार, चौथे बुधवार भी खूब छापे नोट, जानें- 27 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा