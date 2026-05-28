हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड47 की उम्र में सिंगल रहने पर यूजर ने किया था ट्रोल, शमिता शेट्टी ने भी लगा दी क्लास, बोलीं- 'तुमने शादी करके क्या उखाड़ लिया भाई? '

47 की उम्र में सिंगल रहने पर यूजर ने किया था ट्रोल, शमिता शेट्टी ने भी लगा दी क्लास, बोलीं- 'तुमने शादी करके क्या उखाड़ लिया भाई? '

Shamita Shetty: शमिता शेट्टी ने इंस्टा पर एक स्क्रीन शॉट शेयर कर उनकी एज शेम करने वाले यूजर को करारा जवाब दिया है. वहीं उन्होंने उनके सिंगल स्टेट्स के लिए ट्रोल करने वाले की भी जमकर क्लास लगाई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 28 May 2026 08:59 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस शमिता शेट्टी फिल्मों में तो नहीं चल पाईं लेकिन वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी बेबाक राय भी शेयर करती रहती हैं. फिलहाल एक्ट्रेस ने उनकी एज शेम करने वालों को करारा जवाब दिया है साथ ही उनके सिंगल स्टेट्स के लिए उन्हें ट्रोल करने वालों की भी शमिता शेट्टी ने जमकर क्लास लगाई है.

एज शेम करने वाले यूजर पर फूटा शमिता का गुस्सा
शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी 47 साल की उम्र में भी सिंगल हैं. वहीं उनके सिंगल स्टेट पर र सवाल उठाने वाले ट्रोल को एक्ट्रेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया गै. शमिता ने उस यूजर को बेनकाब करते हुए कमेंट का स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. इतना ही नहीं, उन्होंने पंकज मित्तल नाम के उस यूजर को अनफॉलो करने के लिए भी कहा. 'मोहब्बतें' की अभिनेत्री द्वारा शेयर किए गए पहले कमेंट में लिखा था, "आपकी उम्र हो गई है पहले वाली बात नहीं रही." इसका करारा जवाब देते हुए शमिता ने लिखा, "हां" उन्होंने आगे कहा, "हां, मेरा रूप-रंग बदलेगा... समय के साथ चीजें बदलती हैं, ये लाइफ का नेचुरल नियम है... फिजिकल अपीयरेंस समेत कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता! लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से मैं हेल्दी,फिट और खुश हूं, और ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं... और मेरे लिए बस यही मायने रखता है."


47 की उम्र में सिंगल रहने पर यूजर ने किया था ट्रोल, शमिता शेट्टी ने भी लगा दी क्लास, बोलीं- 'तुमने शादी करके क्या उखाड़ लिया भाई?

सिंगल स्टेट्स के लिए ट्रोल करने वाले की शमिता ने लगाई क्लास
शमिता ने दूसरा कमेंट भी शेयर किया, जिसमें लिखा था, "अगर शादी समय पर कर लेती तो आपके बच्चे आज बड़े हो गए होते." इस पर गुस्सा होकर शमिता ने यूजर से पूछा कि शादी करके उसने आखिर क्या हासिल किया है. उन्होंने लिखा, "भाई, आपने शादी करके क्या उखाड़ लिया है? सबसे ज़रूरी बात, आप हम सिंगल महिलाओं को उम्र को लेकर शर्मिंदा करने और अपनी पितृसत्तात्मक, आदिम, पुरुष-प्रधान सोच हम पर थोपने के लिए क्यों फॉलो करते हैं? प्लीज मुझे तुरंत अनफॉलो कर दीजिए!"

ये भी पढ़ें:-तलाक के वक्त करिश्मा कपूर-संजय कपूर के बीच क्या हुई थी डील? बच्चों, प्रॉपर्टी और करोड़ों की सेटलमेंट का सच

शमिता शेट्टी करियर
बता दें कि शमिता शेट्टी ने ब्लॉकबस्ट फिल्म 'मोहब्बतें' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद वे  'ज़हर', 'बेवफ़ा' और 'कैश' जैसी फिल्मों में नजर आईं.हालांकि उनका फिल्मी करियर परवान नहीं चढ़ सका. शमिका ने 'बिग बॉस 15', 'खतरों के खिलाड़ी 9' और 'झलका दिखला जा 8' जैसे पॉपुलर रियलिटी शो भी किए हैं. शमिता को आखिरी बार वेब शो 'द टेनेंट' में देखा गया था.

ये भी पढ़ें:-Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' की नहीं थम रही रफ्तार, चौथे बुधवार भी खूब छापे नोट, जानें- 27 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा

और पढ़ें
Published at : 28 May 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Shamita Shetty
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
47 की उम्र में सिंगल रहने पर यूजर ने किया था ट्रोल, शमिता शेट्टी ने भी लगा दी क्लास, बोलीं- 'तुमने शादी करके क्या उखाड़ लिया भाई? '
सिंगल स्टेट्स पर यूजर ने किया था ट्रोल, शमिता शेट्टी ने भी लगा दी क्लास, बोलीं- 'तुमने शादी करके क्या उखाड़ लिया? '
बॉलीवुड
तलाक के वक्त करिश्मा कपूर-संजय कपूर के बीच क्या हुई थी डील? बच्चों, प्रॉपर्टी और करोड़ों की सेटलमेंट का सच
करिश्मा कपूर ने तलाक में क्या-क्या लिया? प्रॉपर्टी, बच्चों और पैसों पर हुआ था बड़ा समझौता
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 27: 'राजा शिवाजी' की नहीं थम रही रफ्तार, चौथे बुधवार भी खूब छापे नोट, जानें- 27 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा
'राजा शिवाजी' की नहीं थम रही रफ्तार, जानें- 27 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Supreme Court on SIR | Sandeep Chaudhary: SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी 'क्लीन चिट'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
ईद-उल-अजहा पर PM मोदी का मैसेज, मुसलमानों को दी मुबारकबाद, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
बकरीद पर AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'BMC और सरकार के दिशा निर्देश...'
बकरीद पर AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'BMC और सरकार के दिशा निर्देश...'
विश्व
Donald Trump Buffalo: बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बकरीद पर कुर्बानी से बच गया 'डोनाल्ड ट्रंप भैंसा', आखिर बांग्लादेश सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
विश्व
Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
शिक्षा
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
बेटियों के सपनों को मिलेगी उड़ान! सरकार दे रही हर साल 50 हजार की स्कॉलरशिप, कैसे उठाएं फायदा?
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget