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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनसंभावना सेठ के बेबी शावर में खुशियों में डूबा परिवार, पति अविनाश द्विवेदी संग शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

संभावना सेठ के बेबी शावर में खुशियों में डूबा परिवार, पति अविनाश द्विवेदी संग शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Sambhavna Seth Baby Shower: शादी के 10 साल बाद संभावना सेठ मां बनने वाली हैं. इसी खुशी में आज उनका बेबी शावर रखा गया, जिसमें वो अपने पति अविनाश द्विवेदी और परिवार के साथ इस खास पल को एंजॉय करती दिखीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 May 2026 07:54 AM (IST)
Sambhavna Seth Baby Shower: शादी के 10 साल बाद संभावना सेठ मां बनने वाली हैं. इसी खुशी में आज उनका बेबी शावर रखा गया, जिसमें वो अपने पति अविनाश द्विवेदी और परिवार के साथ इस खास पल को एंजॉय करती दिखीं.

टीवी एक्ट्रेस संभावना सेठ अपने जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने जा रही हैं. 30 अप्रैल को ही संभावना और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने पहली प्रेगनेंसी का ऐलान किया था, जिसके बाद फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाई देने लगे. शादी के 10 साल बाद दोनों के लाइफ में एक नई खुशी आई हैं, जिससे दोनों और उनके परिवार बहुत ही एक्साइटेड हैं. इसी बीच हाल ही में संभावना का बेबी शावर किया गया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

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इस फोटो में अविनाश और संभावना बहुत प्यारे लग रहे हैं और बेबी शावर के लिए उन्होंने बहुत सुंदर डेकोरेशन कराया हैं.
इस फोटो में अविनाश और संभावना बहुत प्यारे लग रहे हैं और बेबी शावर के लिए उन्होंने बहुत सुंदर डेकोरेशन कराया हैं.
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संभावना सेठ ने इस खास मौके पर रेड और पिंक फ्लोरल प्रिंट वाला स्टाइलिश लहंगा पहना है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
संभावना सेठ ने इस खास मौके पर रेड और पिंक फ्लोरल प्रिंट वाला स्टाइलिश लहंगा पहना है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
Published at : 24 May 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
Sambhavna Seth Avinash DWIVEDI

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