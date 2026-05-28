'राजा शिवाजी' की नहीं थम रही रफ्तार, जानें- 27 दिनों में कितना कमा डाला मुनाफा

रितेश देशमुख की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. यहां तक कि चौथे हफ्ते में भी इसकी रफ्तार कम नहीं हो रही है हालांकि इसकी कमाई में मंदी भी देखी जा रही है. बावजूद इसके ये फिल्म लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, खासकर महाराष्ट्र में फिल्म अब भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है. चलिए यहां जानते हैं 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 27वें दिन कितनी कमाई की है?

'राजा शिवाजी' ने 27वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर तमाम नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. दरअसल फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट की दमदार परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल छू लिया है और स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चौथे हफ्ते में भी खूब नोट छाप रही है. हालांकि अब ये लाखों में ही कमा रही है बावजूद इसके कुल कलेक्शन में हर दिन इजाफा हो रहा है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के 27वें दिन यानी 40 लाख रुपये की कमाई की है.

वहीं इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 52.65 करोड़ कमाए थे. दूसरे हफ्ते में इसने 24 करोड़ और तीसरे हफ्ते में इसने 12 करोड़ की कमाई की थी.

इसी के साथ 'राजा शिवाजी' की 27 दिनों की कुल कमाई अब 93.30 करोड़ रुपये हो गई है.

'राजा शिवाजी' ने वर्ल्डवाइड कितनी कर डाली कमाई?

'राजा शिवाजी' को विदेशों में दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. बता दें कि इसका ओवरसीज कलेक्शन 4.22 करोड़ हुआ है. वहीं इसका कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 114.49 करोड़ हो गया है. ये 115 करोड़ी बनने से बस इंचभर दूर है.

'राजा शिवाजी' ने कितना वसूल डाला बजट?

बता दें कि 'राजा शिवाजी' 75 करोड़ की लागत में बनी है और इसने रिलीज के 27 दिनों में भारत में 93 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है. इसी के साथ इसका कुल लागत पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18.3 करोड़ है. जो फीसदी में 24.4 है. यानी 'राजा शिवाजी' ने 24 फीसदी से ज्यादा मुनाफा कमा लिया है.