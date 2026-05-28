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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगएयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे

एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे

बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. वीडियो सामने आते ही एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आ गया.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 28 May 2026 08:31 AM (IST)
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देश के सबसे व्यस्त और हाई-टेक एयरपोर्ट्स में गिने जाने वाले Rajiv Gandhi International Airport की सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त बड़े सवाल खड़े हो गए, जब एक आवारा कुत्ता पैसेंजर लाउंज के अंदर घूमता नजर आया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने यात्रियों की सुरक्षा, सफाई व्यवस्था और एयरपोर्ट मैनेजमेंट की तैयारियों पर गंभीर बहस छेड़ दी है. जहां एक ओर एयरपोर्ट को सख्त सुरक्षा और उच्च मानकों के लिए जाना जाता है, खास बात यह है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर पहले से ही चिंता और बहस जारी है.

एयरपोर्ट में घुस आया आवारा कुत्ता

बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. वीडियो सामने आते ही एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आ गया. घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बताया कि यह कुत्ता किसी अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, बल्कि बाहर से अंदर घुस आया था.

एयरपोर्ट प्रबंधन ने यह भी साफ किया कि आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए Greater Hyderabad Municipal Corporation के साथ मिलकर लगातार काम किया जा रहा है और जनवरी 2026 से अब तक 21 कुत्तों को हटाया जा चुका है.

VIDEO में क्या दिखा

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आवारा कुत्ता पैसेंजर लाउंज के अंदर एक टेबल पर चढ़ा हुआ है और वहां रखे बचे हुए खाने को खा रहा है. आसपास कोई उसे रोकने वाला नजर नहीं आता, जिससे साफ है कि कुछ समय के लिए निगरानी में चूक हुई.

यह दृश्य इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में इस तरह की घटना होना यात्रियों के लिए असुरक्षा का संकेत देता है. साथ ही यह खाने-पीने की सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: जनगणना की ट्रेनिंग के बीच पहुंचा लंगूर, यूजर्स बोले- स्पेशल विजिट; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे “सुरक्षा में बड़ी चूक” बताते हुए चिंता जताई. कुछ ने लिखा, “अगर कुत्ता लाउंज तक पहुंच सकता है, तो कोई और भी घुस सकता है.” वहीं कई लोगों ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि “खाने का कचरा सही तरीके से निपटाया नहीं जा रहा.” वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

यह भी पढ़ें: Indian Viral Story: दादी को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले गया पोता, भावुक कर देगी ये वायरल कहानी

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 08:31 AM (IST)
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