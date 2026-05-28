एयरपोर्ट के अंदर घुसा आवारा कुत्ता, टेबल पर चढ़कर खाने लगा खाना-VIDEO देख यूजर्स ने लिए मजे

देश के सबसे व्यस्त और हाई-टेक एयरपोर्ट्स में गिने जाने वाले Rajiv Gandhi International Airport की सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त बड़े सवाल खड़े हो गए, जब एक आवारा कुत्ता पैसेंजर लाउंज के अंदर घूमता नजर आया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने यात्रियों की सुरक्षा, सफाई व्यवस्था और एयरपोर्ट मैनेजमेंट की तैयारियों पर गंभीर बहस छेड़ दी है. जहां एक ओर एयरपोर्ट को सख्त सुरक्षा और उच्च मानकों के लिए जाना जाता है, खास बात यह है कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर पहले से ही चिंता और बहस जारी है.

एयरपोर्ट में घुस आया आवारा कुत्ता

बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक यात्री द्वारा रिकॉर्ड किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. वीडियो सामने आते ही एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आ गया. घटना को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बताया कि यह कुत्ता किसी अधिकृत क्षेत्र का हिस्सा नहीं था, बल्कि बाहर से अंदर घुस आया था.

एयरपोर्ट प्रबंधन ने यह भी साफ किया कि आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए Greater Hyderabad Municipal Corporation के साथ मिलकर लगातार काम किया जा रहा है और जनवरी 2026 से अब तक 21 कुत्तों को हटाया जा चुका है.

VIDEO में क्या दिखा

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आवारा कुत्ता पैसेंजर लाउंज के अंदर एक टेबल पर चढ़ा हुआ है और वहां रखे बचे हुए खाने को खा रहा है. आसपास कोई उसे रोकने वाला नजर नहीं आता, जिससे साफ है कि कुछ समय के लिए निगरानी में चूक हुई.

यह दृश्य इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में इस तरह की घटना होना यात्रियों के लिए असुरक्षा का संकेत देता है. साथ ही यह खाने-पीने की सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर भी सवाल खड़े करता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने इसे “सुरक्षा में बड़ी चूक” बताते हुए चिंता जताई. कुछ ने लिखा, “अगर कुत्ता लाउंज तक पहुंच सकता है, तो कोई और भी घुस सकता है.” वहीं कई लोगों ने सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि “खाने का कचरा सही तरीके से निपटाया नहीं जा रहा.” वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

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