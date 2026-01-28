हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दो साल भी नहीं चली थी करण सिंह ग्रोवर-जेनिफर विंगेट की शादी, इस वजह से हो गए थे अलग

Jennifer Winget -Karan Singh Grover: एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने साल 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन शादी के दो साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया था. आइए जानते है क्या थी तलाक की वजह.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 02:38 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं. अब खबरें हैं कि वो जल्दी ही दूसरी शादी रचाने वाली हैं. एक्ट्रेस ने इससे पहले करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी. शादी के 2 साल बाद ही ये कपल अलग ही गया. आइए जानते हैं क्या थी दोनों के अलग होने की वजह.

एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने साल 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी. जेनिफर और करण की मुलाकात टीवी शो 'दिल मिल गए' के सेट पर हुई थी, यहीं से दोनों में नजदीकियां बढ़ीं
दोनों को शो के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया था, फिर इन्होंने 2012 में एक दूसरे से शादी कर ली थी. हालांकि उस समय करण पहले से शादीशुदा थे. श्रद्धा निगम उनकी पत्‍नी थी.
Published at : 28 Jan 2026 02:38 PM (IST)
Karan Singh Grover Jennifer Winget

टेलीविजन फोटो गैलरी

