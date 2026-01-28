एक्सप्लोरर
दो साल भी नहीं चली थी करण सिंह ग्रोवर-जेनिफर विंगेट की शादी, इस वजह से हो गए थे अलग
Jennifer Winget -Karan Singh Grover: एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने साल 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन शादी के दो साल बाद ही दोनों ने तलाक ले लिया था. आइए जानते है क्या थी तलाक की वजह.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट हमेशा से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं. अब खबरें हैं कि वो जल्दी ही दूसरी शादी रचाने वाली हैं. एक्ट्रेस ने इससे पहले करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी. शादी के 2 साल बाद ही ये कपल अलग ही गया. आइए जानते हैं क्या थी दोनों के अलग होने की वजह.
Published at : 28 Jan 2026 02:38 PM (IST)
