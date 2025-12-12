सनी देओल अपनी शानदार एक्टिंग, एक्शन और डायलॉग्स के साथ-साथ लव लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. एक्टर तो अपनी डेब्यू फिल्म की एक्ट्रेस पर ही दिल हार बैठे थे. लेकिन, जब सच्चाई सामने आई तो सबकुछ बदल गया. इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं उस किस्से के बारे में.

सनी देओल ने 1983 में बेताब फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. इस फिल्म में उनके अपोजिट अमृता सिंह नजर आई थीं. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने इस कदर पसंद किया कि फिल्म ब्लॉकबस्टर रही. इतना ही नहीं इस रील लाइफ जोड़ी को फैंस रियल जोड़ी समझ बैठे थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही था.

बता दें बेताब की शूटिंग के दौरान सनी देओल पहले से शादीशुदा थे. उन्होंने पूजा संग शादी कर ली थी. लेकिन एक्टर के पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी शादी उनके करियर में रोड़ा बने. इसी वजह से उन्होंने सनी देओल के डेब्यू के दौरान उनकी शादी की बात दुनिया से छुपाई थी.

सनी देओल के प्यार में पागल थीं अमृता सिंह

अमृता सिंह नहीं जानती थीं कि सनी देओल पहले से शादीशुदा हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस उनके प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई थीं. रिपोर्ट्स के अनुसार सनी देओल इस दौरान अक्सर अपनी पत्नी पूजा से मिलने इंग्लैंड जाया करते थे.सब कुछ एकदम प्लान के अनुसार चल रहा था, इसी बीच एक मैगजीन में सनी और पूजा की शादी की तस्वीर छपी.





तस्वीर को देख अमृता सिंह हैरान रह गईं. अमृता ने जब सनी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. वहीं, सच जानने के बाद अमृता पूरी तरह से टूट चुकी थीं. उसके बाद अमृता का नाम कई लोगों से जुड़ा, जिसमें विनोद खन्ना और रवि शास्त्री जैसे लोगों का नाम शामिल है.

उसके बाद एक्ट्रेस ने खुद से 12 साल बड़े सैफ अली खान से शादी कर ली. हालांकि, उनकी ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और तलाक हो गया. उसके बाद अमृता ने अपने दोनों बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की परवरिश अकेले ही की.

