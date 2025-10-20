एक्सप्लोरर
प्रेग्नेंसी में घुड़सवारी कर रही थी ये पॉपुलर एक्ट्रेस, हो गया मिसकैरेज, अब छलका दर्द
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनका मिसकैरेज हो चुका है. इस दर्द को झेलने के बाद एक्ट्रेसेस इस दर्द को फैंस से भी साझा कर चुकी हैं. ऐसा ही कुछ इस एक्ट्रेस संग भी हुआ.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि गौहर खान हैं. हाल ही में एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनी हैं और मदरहुड जर्नी को एंजॉय करती नजर आ रही हैं.
Published at : 20 Oct 2025 11:03 AM (IST)
