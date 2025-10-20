हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनप्रेग्नेंसी में घुड़सवारी कर रही थी ये पॉपुलर एक्ट्रेस, हो गया मिसकैरेज, अब छलका दर्द

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनका मिसकैरेज हो चुका है. इस दर्द को झेलने के बाद एक्ट्रेसेस इस दर्द को फैंस से भी साझा कर चुकी हैं. ऐसा ही कुछ इस एक्ट्रेस संग भी हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 11:03 AM (IST)
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि गौहर खान हैं. हाल ही में एक्ट्रेस दूसरी बार मां बनी हैं और मदरहुड जर्नी को एंजॉय करती नजर आ रही हैं.

गौहर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान 39 साल की उम्र में मां बनने के साथ आने वाली कठिनाइयों से निपटने की कोशिश करते हुए आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की थी.
गौहर दो बच्चों की मां बन चुकी हैं. उन्होंने बताया कि ये उनक तीसरी प्रेग्नेंसी है. क्योंकि इससे पहले उनका मिसकैरेज हो गया था.
देबिना बनर्जी के पॉडकास्ट में गौहर खान ने कहा कि इस उम्र में भी गर्भधारण कर पाना बहुत ही सौभाग्य की बात है. क्योंकि वो हमेशा से कई बच्चे चाहती थीं.
गौहर ने बताया कि बच्चे को खोने की वजह से उन पर गहरा असर पड़ा था.उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि ये इस तरह की किसी भी चीज के लिए सही समय था और जब मेरी शादी हुई तब मैं 36 साल की थी.
एक्ट्रेस ने कहा कि हम जानते थे कि एक साल के अंदर बच्चे के लिए कोशिशें शुरू करनी होंगी. मेरा पहले एक बार मिसकैरेज हो चुका था.
मुझे उससे उबरने और खुद से ये कहने में कम से कम एक से डेढ़ साल लग गए कि ठीक है चलो कोशिश करते हैं.
मैं जब अपने बेटे जेहान के साथ प्रेग्नेंट हुई तो सब ठीक से चला. उस समय आप मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और किसी ने भी मुझसे अपने बच्चे को खाने की उम्मीद नहीं की थी.
Published at : 20 Oct 2025 11:03 AM (IST)
Gauhar Khan

Photo Gallery

