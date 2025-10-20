गौहर ने बताया कि बच्चे को खोने की वजह से उन पर गहरा असर पड़ा था.उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि ये इस तरह की किसी भी चीज के लिए सही समय था और जब मेरी शादी हुई तब मैं 36 साल की थी.