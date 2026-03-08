हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल

Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल

Maharashtra News In Hindi: सामना में प्रकाशित लेख “कॉकरोच मरते नहीं” में संजय राउत ने ईरान-इजरायल युद्ध और अमेरिका की भूमिका पर तीखी टिप्पणी की है. लेख में भारत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Mar 2026 09:01 AM (IST)
Preferred Sources

शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर ईरान-इजरायल युद्ध पर टिप्पणी करते हुए अमेरिका की भूमिका और भारत के नेतृत्व पर तंज कसा है. पार्टी के मुखपत्र सामना में छपे लेख “कॉकरोच मरते नहीं” में पार्टी नेता संजय राउत ने ईरान-इजरायल युद्ध, अमेरिका की भूमिका और भारत के नेतृत्व पर तीखी टिप्पणी की है. 

लेख में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किया गया हमला वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका कमजोर और मौन दिखाई दे रही है.

युद्ध और वैश्विक राजनीति पर टिप्पणी

लेख में कहा गया है कि राजनीति के कई तरीके होते हैं और उनमें युद्ध भी एक तरीका माना जाता है. इतिहास में कई बार राजनीतिक उद्देश्य हासिल करने के लिए युद्ध का सहारा लिया गया है. आज ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष इसी तरह की वैश्विक राजनीति का उदाहरण बताया गया है.

संजय राउत ने लिखा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की नीतियों ने इस युद्ध को जन्म दिया. उनका दावा है कि ईरान की जनता को कथित तानाशाही से मुक्त कराने के नाम पर हमला किया गया, लेकिन इसके पीछे वास्तविक राजनीतिक और आर्थिक हित छिपे हुए हैं.

लेख में चीन और तिब्बत का उदाहरण भी दिया गया है. इसमें कहा गया कि 1950 में माओ त्से तुंग ने तिब्बत को साम्राज्यवाद से मुक्त कराने की बात कही थी, लेकिन अंततः चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया. इसी तरह आज ईरान में आजादी के नाम पर सैन्य कार्रवाई की जा रही है.

ईरान को कुचलने की सोच गलत साबित- संजय राउत

लेख के दूसरे हिस्से में कहा गया है कि अमेरिका और इजरायल को लगा था कि वे ईरान को आसानी से पराजित कर देंगे. यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की हत्या के बाद युद्ध समाप्त होने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

लेख के अनुसार ईरान में कई सैन्य अधिकारी और नेता मारे जाने के बावजूद देश ने जवाबी कार्रवाई जारी रखी. इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइल हमलों का भी जिक्र किया गया है. खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमलों की बात कही गई है.

इस संदर्भ में पश्चिमी देशों और तेल उत्पादक खाड़ी देशों के बीच लंबे समय से चल रहे आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष का भी उल्लेख किया गया है. लेख में कहा गया कि युद्ध में शामिल देश अंततः अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं.

वैश्विक शांति पर खतरे की बात

सामना में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि ईरान-इजरायल युद्ध के कारण वैश्विक शांति और स्थिरता पर गंभीर असर पड़ा है. गाजा पट्टी में हुई हिंसा और नागरिकों की मौत का जिक्र करते हुए इसे मानवता के लिए बड़ा संकट बताया गया है.

लेख में आरोप लगाया गया है कि युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों और आम नागरिकों की मौत हुई है. इसके बावजूद दुनिया के कई देश इस मुद्दे पर चुप दिखाई दे रहे हैं. दावा किया गया कि ईरान की जनता हमलों के बावजूद एकजुट होकर युद्ध का सामना कर रही है.

साथ ही अमेरिका की वैश्विक नीतियों की आलोचना करते हुए कहा गया कि कई देशों के संसाधनों और तेल पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं. लेख में यह भी कहा गया कि ईरान ने ऐसे दबावों के सामने झुकने से इनकार किया.

भारत की भूमिका और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी

लेख के अंतिम हिस्से में भारत की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. इसमें कहा गया है कि मध्यपूर्व में चल रहे इस संघर्ष के दौरान भारत की कूटनीतिक उपस्थिति कमजोर नजर आई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी टिप्पणी की गई है कि उन्हें विश्व स्तर पर मजबूत नेतृत्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस संकट में उनकी सक्रियता दिखाई नहीं दी.

लेख में यह भी उल्लेख किया गया कि फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी इजरायल के दौरे पर गए थे. इसके बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया और ईरान-इजरायल के बीच युद्ध जारी रहा. इस स्थिति पर भारत की ओर से ठोस पहल न होने की बात कही गई है.

अंत में लेख में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली देश अपने हितों के लिए युद्ध का सहारा ले रहे हैं. दावा किया गया कि जिन देशों को लगा था कि वे ईरान को आसानी से पराजित कर देंगे, उन्हें उम्मीद के विपरीत कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. इसी संदर्भ में लेख का निष्कर्ष दिया गया है कि “कॉकरोच मरते नहीं”.

और पढ़ें

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 08 Mar 2026 09:01 AM (IST)
Tags :
Saamana MAHARASHTRA NEWS Shivsena (UBT) SANJAY RAUT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
महाराष्ट्र
ईरान-इजरायल युद्ध: दुबई में फंसे 1200 से ज्यादा मराठी पर्यटक, सरकार ने शुरू की IPF हेल्पलाइन
ईरान-इजरायल युद्ध: दुबई में फंसे 1200 से ज्यादा मराठी पर्यटक, सरकार ने शुरू की IPF हेल्पलाइन
महाराष्ट्र
ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले वारिस पठान, 'नेतन्याहू और ट्रंप तो...', PM मोदी को लेकर क्या कहा?
ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले वारिस पठान, 'नेतन्याहू और ट्रंप तो...', PM मोदी को लेकर क्या कहा?
महाराष्ट्र
Mumbai: कांदिवली में रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर 2 बच्चों की मां ने लगाई फांसी, की थी लव मैरिज
Mumbai: कांदिवली में रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर 2 बच्चों की मां ने लगाई फांसी, की थी लव मैरिज
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
'कॉकरोच मरते नहीं...', ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले संजय राउत, भारत की भूमिका पर भी उठाए सवाल
विश्व
US-Israel Attack Iran: 'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
'बड़े सरप्राइज मिलेंगे...', वीडियो मैसेज के जरिए नेतन्याहू ने ईरान को दिया सख्त मैसेज, जानें क्या कहा
स्पोर्ट्स
IND VS NZ FINAL: टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में होगी ओपनर्स की जंग, संजू सैमसन और फिन एलन में कौन आगे?
बॉलीवुड
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश, अली गोनी ने किया रिएक्ट, ट्रोल्स को लगाई लताड़
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
इंडिया
स्पेशल कंट्रोल रूम, एडवाइजरी और जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
कंट्रोल रूम, जहाजों की व्यवस्था... सरकार ने बताया अब तक कितने भारतीयों को जंग के बीच निकाला
हेल्थ
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
नाखून बता सकते हैं सेहत का राज, आयरन की कमी से लेकर फेफड़ों की बीमारी तक देते हैं ये संकेत
एग्रीकल्चर
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
घर की बालकनी में उगाएं लाल-लाल चुकंदर, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget