'मम्मी अगले जन्म आऊं तो प्यार देना’, यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने इंस्टाग्राम लाइव में की सुसाइड की कोशिश, वीडियो हुआ वायरल
Anurag Dobhal Accident: पिछले कुछ दिनों से विवादों में चल रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल इंस्टाग्राम लाइव के दौरान हादसे का शिकार हो गए. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
पॉपुलर यूट्यूबर अनुराग डोभाल जो UK07 राइडर के नाम से पॉपुलर हैं, पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं. अनुराग डोभाल के घर- पारिवार का कलेश इन दिनों सोशल मीडिया और खबरों की हैडलाइन बना हुआ है. इसी बीच अनुराग का हाल ही में एक एक्सिडिंट का वीडियो सामने आया है. अनुराग सोशल मीडिया पर लाइव थे और उसी दौरान उनकी कार का एक्सिडेंट हो गया. जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
अनुराग ने की सुसाइड करने की कोशिश
अनुराग डोभाल कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पर लाइव थे. इस दौरान वो काफी परेशान थे और अपने पारिवारिक कलह के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने इस लाइव में अपनी मम्मी के लिए कहा 'मम्मी अगले आऊं तो प्यार दे देना.' इसी के साथ उन्होंने अपने भाई कलम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया. इस लाइव के दौरान उनकी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी और वो खुद बार- बार जान देने की बात कर रहे थे. उन्होंने लाइव वीडियो में आखिरी में कहा 'और ये मेरा फाइनल गुडबाय' और इतना कहकर अपनी गाड़ी को ठोक दिया. इस हादसे में अनुराग घायल हो गए हैं.
वीडियो हो रहा वायरल, फैंस हुए परेशान
अनुराग के एक्सिडेंट का ये वीडियो सोश मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे देख उनके फैंस काफी परेशान हो रहे हैं. हालांकि इस हादसे के दौरान अनुराग को ज्यादा चोट नहीं आई है. थोड़ी- बहुत खरोच ही आई है. लेकिन लाइव वीडियो के दौरान उन्होंने खुद को खत्म करने की बात की और इसी दौरान उनका एक्सिडेंट हो जाना आत्महत्या की कोशिश बताया जा रहा है. हालांकि इस हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है. जहां उनका इलाज चल रहा है.
बता दें कि अनुराग डोभाल 'बिग बॉस 17' में भी बतौर कंटेस्टेंट नजर आए थे. वो एक मशहूर यूट्यूबर हैं, कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो शेयर कर बताया था कि उनके घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है. यहां तक कि उनका सारा पैसा भी हड़प लिया है. अनुराग ने कुछ समय पहले ही लव मैरिज की थी, जिससे उनके परिवार के लोग नाराज थे और तो और उनकी पत्नी रितिका भी उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं. जिस वजह से अनुराग परेशान हैं और उन्होंने ये कदम उठाया.
