Most Ducks In IND vs NZ: आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल अब बस एक कदम दूर है. रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें खिताब के लिए आमने-सामने होंगी. मुकाबले से पहले दोनों टीमों से जुड़े कई दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं. इन्हीं में से एक आंकड़ा उन खिलाड़ियों का है जो भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट हुए हैं.

मार्क चैपमैन

इस सूची में न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मार्क चैपमैन सबसे ऊपर हैं. चैपमैन ने 2021 से 2026 के बीच भारत के खिलाफ 11 टी20 मैच खेले हैं और इस दौरान वह 3 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. हालांकि उनके नाम 200 रन भी हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 63 रहा है, लेकिन डक के मामले में वह इस लिस्ट में सबसे आगे हैं.

जेम्स नीशम

न्यूजीलैंड के ही ऑलराउंडर जेम्स नीशम भी इस सूची में शामिल हैं. नीशम ने भारत के खिलाफ 5 मैचों में 4 पारियां खेलीं और दो बार शून्य पर आउट हुए. उनके बल्ले से इस दौरान सिर्फ 6 रन ही निकले, जिससे यह साफ होता है कि भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली है.

वाशिंगटन सुंदर

भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर भी इस लिस्ट में हैं. सुंदर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 मैचों में 4 पारियां खेलीं और दो बार डक पर आउट हुए. हालांकि उनके नाम एक अर्धशतक भी है और उन्होंने 60 रन बनाए हैं.

अभिषेक शर्मा

वहीं युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी इस सूची में शामिल हैं. 2026 में खेले गए 5 मैचों में वह दो बार शून्य पर आउट हुए हैं. इसके बावजूद उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है. उन्होंने 182 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 249 से ज्यादा का रहा है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है. हालांकि वर्ल्डकप में उनका बल्ला अभी तक शांत रहा है.

टॉम ब्रूस

इस सूची में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम ब्रूस का नाम भी आता है. उन्होंने भारत के खिलाफ 5 मैचों में दो बार डक झेला है और कुल 32 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 18 रन का रहा है.

फाइनल से पहले ये आंकड़े भले ही दिलचस्प हों, लेकिन खिताबी मुकाबले में कोई भी खिलाड़ी एक अच्छी पारी से सारी कहानी बदल सकता है. अब देखना होगा कि अहमदाबाद में होने वाले इस बड़े मैच में कौन खिलाड़ी चमकता है और कौन दबाव में आता है.

