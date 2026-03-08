हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फाइनल से पहले सोशल मीडिया पर क्रिकेट का बुखार, टीम इंडिया के लिए दुआओं और मजेदार पोस्ट की बाढ़

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर देशभक्ति, उम्मीद और मजेदार पोस्टों की बाढ़ आ गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 08 Mar 2026 10:08 AM (IST)
क्रिकेट भारत में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का हिस्सा है. जब भी टीम इंडिया किसी बड़े मुकाबले में उतरती है तो देश का हर कोना नीले रंग में रंग जाता है. चाय की दुकानों से लेकर बड़े ऑफिस तक, हर जगह बस एक ही चर्चा होती है – आज टीम इंडिया क्या कमाल करेगी. इन दिनों भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है. आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होने जा रहा है और इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर देशभक्ति, उम्मीद और मजेदार पोस्टों की बाढ़ आ गई है.

इतिहास रचने की दहलीज पर टीम इंडिया

टीम इंडिया इस फाइनल मुकाबले में इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी. अगर भारत यह मैच जीत जाता है तो वह टी20 वर्ल्ड कप खिताब को सफलतापूर्वक डिफेंड करने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगा. इतना ही नहीं, यह जीत भारत को टूर्नामेंट की मेजबानी करते हुए ट्रॉफी जीतने वाला पहला देश भी बना सकती है. यही वजह है कि इस मैच को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

एक लाख से ज्यादा दर्शकों के सामने होगा महामुकाबला

फाइनल मैच के लिए स्टेडियम में एक लाख से ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है. इतनी बड़ी भीड़ इस बात का संकेत है कि क्रिकेट को लेकर भारत में कितना जुनून है. मैदान में मौजूद दर्शकों के साथ-साथ टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर भी करोड़ों लोग इस मुकाबले को देखने वाले हैं. टीम इंडिया पर करीब 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों का भार होगा, लेकिन यही उम्मीदें खिलाड़ियों को मैदान में अतिरिक्त ऊर्जा भी देती हैं.

सोशल मीडिया पर उमड़ा समर्थन का सैलाब

मैच से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीम इंडिया के समर्थन में हजारों संदेश वायरल हो रहे हैं. कई फैंस लिख रहे हैं कि “1.4 अरब दिल, एक ही सपना – टीम इंडिया की जीत”. वहीं कुछ लोगों ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए लिखा कि “आप सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, बल्कि पूरी पीढ़ी को प्रेरित करते हैं”. इन संदेशों में फैंस का प्यार और भरोसा साफ दिखाई दे रहा है.

मजेदार स्टेटस भी हो रहे वायरल

क्रिकेट फैंस का अंदाज सिर्फ भावुक ही नहीं बल्कि मजेदार भी है. सोशल मीडिया पर कई ऐसे स्टेटस वायरल हो रहे हैं जिन्हें पढ़कर लोग हंस पड़े. एक यूजर ने लिखा, “आज मैं बहुत बिजी हूं, मेरी 11 नीली जर्सी वाले खिलाड़ियों के साथ बहुत जरूरी डेट है”. वहीं एक अन्य यूजर ने मजाक में कहा, “अगर इंडिया जीत गया तो ट्रीट मेरी तरफ से, अगर हार गया तो मुझसे बात मत करना”.

टोटके और अंधविश्वास भी चल रहे पूरे जोश में

क्रिकेट के बड़े मैचों के दौरान फैंस के टोटके भी खूब चर्चा में रहते हैं. कुछ लोग अपनी लकी जर्सी पहने बैठे हैं तो कुछ मजाक में लिख रहे हैं कि “तीन मैच से वही बिना धुली जर्सी पहन रहा हूं, अगर जीत गए तो यह खुशबू भी मंजूर है”. एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि “अगर मैं कमरे से बाहर जाऊं और विकेट गिर जाए तो मैं खुद को घर से बाहर ही बैन कर दूंगा”.

Embed widget