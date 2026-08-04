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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना

‘गोलियां चलाकर जनता का कर रहे दमन’, भारत ने PoJK चुनाव पर पाक को दिखाया आईना

Election in PoK: पीओके में दोनों सीटों पर मतदान रविवार (2 अगस्त, 2026) को होना ही तय किया गया था, लेकिन सड़क बंद, विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं होने की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई थी.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Curated By: विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Aug 2026 06:12 PM (IST)
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  • पाकिस्तान के दमन में 90 नागरिकों की जान गई।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में वोटिंग बायकॉट और जारी तनाव की स्थिति के बीच मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को दो विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है. इन दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान रविवार (2 अगस्त, 2026) को तय किया गया था, लेकिन मुजफ्फराबाद-1 और मुजफ्फराबाद-2 के सभी मतदान केंद्रों पर सड़क बंद, विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं होने की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई थी. इस बीच भारत ने पीओके में हो रहे चुनाव को लेकर बड़ी टिप्पणी की है. भारत ने पीओके में हो रही चुनावी प्रक्रिया को सिर्फ एक दिखावा करार दिया है.

भारत ने कहा कि पाकिस्तान की सत्ता-व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, संचार बंदी, धमकी और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है. इस साल जून महीने से अब तक जारी दमन अभियान में कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है. इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.

PoK में हो रहे चुनाव पर भारत ने क्या की टिप्पणी?

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में यह तथाकथित स्थानीय चुनाव पूरी तरह से सिर्फ एक दिखावा है. वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन-प्रदर्शनों और पाकिस्तानी बलों की तरफ से की जा रही निर्मम हत्याओं की है और इस तरह की खोखली कवायदें असलियत को छिपा नहीं सकती हैं.’

उन्होंने कहा, ‘इस साल जून महीने से अब तक जारी दमन अभियान में कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है. पाकिस्तान की सत्ता-व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, संचार बंदी, धमकी और दमन से दिया है और अब एक खोखले चुनावी अभ्यास के माध्यम से वैधता का भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रही है. इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानवाधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार असलियत को देखना चाहिए.’  

पीओके की किन दो सीटों पर हो रहे चुनाव

पीओके में जिन दो विधानसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं, उनमें राजधानी मुजफ्फराबाद डिवीजन की दो सीटों- मुजफ्फराबाद-1 के सभी मतदान केंद्रों और मुजफ्फराबाद-2 के 52 मतदान केंद्र शामिल हैं, जहां मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को सुबह 8 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है.

पाकिस्तानी रेंजर्स ने प्रदर्शनकारियों पर एक बार फिर की फायरिंग

वहीं, दूसरी तरफ बाग में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर एक बार फिर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपनी बर्बरता को दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की. इसके साथ ही, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की राजधानी मुजफ्फराबाद में सादी वर्दी यानी साधारण कपड़ों में मौजूद एफसी के जवानों की गोलीबारी करने की तस्वीरें भी सामने आई हैं. जबकि कल सोमवार (3 अगस्त, 2026) की शाम में कहोरी पुल पर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था.

यह भी पढ़ेंः बलूचिस्तान ने शहबाज-मुनीर को दिया तगड़ा झटका, 11 अगस्त को लेकर बड़ा ऐलान

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 04 Aug 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Muzaffarabad Pok Elections Pakistan INDIA PoK Protest

Frequently Asked Questions

पीओके में जनता के असंतोष का पाकिस्तान ने कैसे जवाब दिया है?

पाकिस्तान की सत्ता-व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, संचार बंदी, धमकी और दमन से दिया है। इस साल जून से अब तक दमन अभियान में कम से कम 90 नागरिकों की जान जा चुकी है।

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