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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBO Live: 'स्पाइडरमैन' ने 6 बजे तक किया 9 करोड़ का कलेक्शन, 'धमाल 4'- 'जन नायकन' का ऐसा रहा हाल

BO Live: 'स्पाइडरमैन' ने 6 बजे तक किया 9 करोड़ का कलेक्शन, 'धमाल 4'- 'जन नायकन' का ऐसा रहा हाल

मंगलवार को कई फिल्में थिएटर में धमाल मचा रही हैं. 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' से लेकर 'धमाल 4' तक बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई हैं. आइए नजर डालते हैं कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Aug 2026 06:00 PM (IST)
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थिएटर में इन दिनों हॉलीवुड फिल्में 'धमाल' मचा रही हैं. वहीं साउथ की 'जन नायकन' को भी फैंस पसंद कर रहे हैं. हिंदी फिल्म की बात करें तो अजय देवगन की 'धमाल 4' को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. आइए जानते हैं मंगलवार को कौनसी फिल्म कितना कमा रही है.

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने किया इतना कलेक्शन

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
छठा दिन (लाइव) 9.45 करोड़ (6 बजे तक) 45.9 परसेंट
टोटल 291.20 करोड़  

इस फिल्म में टॉम हॉलैंड लीड रोल में हैं. इंडिया में स्पाइडर मैन फ्रेंचाइजी की अच्छी पॉपुलैरिटी है. इस फिल्म को भी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. स्पाइडर मैन ने पहले दिन 60.60 करोड़ की कमाई की. दूसरे दिन फिल्म ने 49.35 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म ने 70.25 करोड़ कमाए. चौथे दिन फिल्म ने 77.75 करोड़ का बिजनेस किया. पांचवें दिन फिल्म ने 23.80 करोड़ कमाए. इस फिल्म का इंडिया में भी जमकर प्रमोशन हुआ. शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में भी शो का प्रमोशन हुआ. शो में स्पाइडर मैन भी नजर आया. 

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'द ओडिसी' का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा हाल

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
19वां दिन (लाइव) 97 लाख (6 बजे तक) 44 परसेंट
टोटल 152.82 करोड़  

इस फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में मैट डैमन और टॉम हॉलैंड जैसे स्टार्स हैं. एक्टर्स और डायरेक्ट फिल्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया भी आए थे. इस फिल्म की कहानी ने फैंस को इंप्रेस किया.

इस फिल्म ने 17.40 करोड़ की ओपनिंग की थी. फिल्म ने पहले हफ्ते में 90.30 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 44.95 करोड़ का कलेक्शन किया.  

अजय देवगन की 'धमाल 4' ने किया इतना कलेक्शन

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
26वां दिन (लाइव) 38 लाख (6 बजे तक) 14 परसेंट
टोटल 162.03 करोड़  

फिल्म को इंदर कुमार ने बनाया है. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, अंजलि आनंद, संजिदा शेख जैसे स्टार्स हैं. फिल्म ने 14 करोड़ की ओपनिंग की थी. पहले दिन फिल्म ने 96 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 40.65 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 19.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म की कहानी ने फैंस को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया. अजय देवगन को भी काफी पसंद किया गया. वहीं जावेद जाफरी, अरशद वारसी की कॉमेडी ने भी खूब इंप्रेस किया. 

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'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
13वां दिन (लाइव) 82 लाख (6 बजे तक)  15 परसेंट
टोटल 180.27 करोड़  

इस फिल्म में एक्टर थलपति विजय लीड रोल में हैं. थलपति विजय की ये आखिरी फिल्म है. विजय ने एक्टिंग से रिटारमेंट ले ली है. अब वो पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं. थलपति विजय की इस फिल्म को एच विनोथ ने डारेक्ट किया है. फिल्म में पूजा हेगड़े और ममिता बैजू, बॉबी देओल जैसे स्टार्स हैं.

'जन नायकन' ने पहले दिन 42.70 करोड़ का बिजनेस किया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 153.55 करोड़ का कलेक्शन किया. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 04 Aug 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Spiderman Thalapathy Vijay Jana Nayagan Tuesday Box Office
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