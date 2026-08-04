'भोजपुरी बवाल' खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो जियो हॉटस्टार पर हर रात 9 बजे स्ट्रीम होता है. शो के तीसरे एपिसोड में भोजपुरी स्टार्स पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी, तेजप्रताप यादव जैसे सेलेब नजर आए. सभी ने साथ में बैठकर डिनर टेबल पर बातचीत की. तेजप्रताप यादव ने डिनर ऑर्गेनाइज किया और वो भोजपुरी स्टार्स को इंवाइट करते हैं.

पवन सिंह की धमाकेदार एंट्री

शो की शुरुआत पवन सिंह की एंट्री होती है. उनके मैनेजर नीरज सिंह ने कहा कि पवन सिंह के साथ है कि एक तो इनका मूड बनना चाहिए. इनके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए. पवन सिंह को लखनऊ में शूटिंग करते हुए देखा गया. वो गाने की शूटिंग करते दिखे. वो शूटिंग के बीच में किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए निकल जाते हैं. बच्चे की बर्थडे पार्टी में पवन सिंह जाते हैं. वहां उनका सम्मान किया जाता है. वहां वो डांस भी करते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं. वहीं शूटिंग पर सभी पवन सिंह का इंतजार करते रहते हैं.

ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर

दिनेश लाल यादव के लिए सेलिब्रेशन

इसके बाद शो में निरहुआ और आम्रपाली दुबे को दिखाया जाता है. आम्रपाली कहती हैं कि दिनेश जी ने इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं. उन्हें इंडस्ट्री का जुबली स्टार भी कहा जाता है. इसके लिए आम्रपाली ने सेलिब्रेशन प्लान किया. आम्रपाली दुबे निरहुआ के लिए सरप्राइज डांस प्लान करती हैं. वो निरहुआ के गानों पर डांस करती हैं. सरप्राइज देखकर निरहुआ इमोशनल हो जाते हैं. फिर निरहुआ की तारीफ करते हुए आम्रपाली भी इमोशनल हो गईं. उन्होंने कहा कि निरहुआ ने जो दोस्ती उन्हें दी है, वो चाहती हैं कि हमेशा ये दोस्ती ऐसी रहे और वो हमेशा उनके साथ काम करती रहें.

अजय देवगन ने सलमान खान को पछाड़ा, 'धमाल 4' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका

डिनर टेबल पर 'बवाल'

डिनर टेबल पर निरहुआ ने तेजप्रताप यादव को बताया कि हम बचपन में मिले थे. शुरू में डिनर टेबल पर खूब हंसी-मजाक होता है. लेकिन फिर माहौल धीरे-धीरे गर्म होता है. तेजप्रताप कहते हैं कि भोजपुरी की बहुत फिल्में आजकल लोग पसंद नहीं कर रहे हैं. बहुत अश्लील हो जा रहा है. तो फिर निरहुआ कहते हैं हां, उसको तो खत्म करना होगा. फिर काजल कहती हैं कि पहले ऐस फिल्में बनती थी. लेकिन आजकल अच्छी फिल्में भी बन रही हैं. फिर निरहुआ कहते हैं भोजपुरी सिनेमा में एक बदलाव हुआ है और महिला प्रधान फिल्में बनने लगी हैं.

निरहुआ ने कहा कि आम्रपाली की फिल्म विद्या को देखकर में रोने लगा था. मैं फ्लाइट में था उस वक्त. हालांकि, लोगों को लगा था कि मैं हार गया इसीलिए रो रहा हूं. डिनर में आखिर में पवन सिंह एंट्री लेते हैं. वो सभी को गले लगाते हैं. फिर पवन सिंह आम्रपाली के साइड वाली सीट पर बैठते हैं और बोलते हैं अच्छा देवर-भाभी एक साथ. फिर काजल कहती हैं कि चीजें यहीं से कंफ्यूजन शुरू होती है कि देवर-भाभी वाला रिलेशन आप क्यों प्ले कर रहे हैं. इंडस्ट्री में आजकल वैसे ही इन दोनों को लेकर काफी चीजें चल रही हैं.

फिर काजल पवन सिंह से पूछती हैं कि आप लेट क्यों हो गए. तो पवन सिंह कहते हैं कि मैं कार से आ रहा हूं. मैं प्लेन से नहीं चलता हूं. इसके बाद पवन सिंह अपनी सीट से उठते हैं और काजल को नींबू खिलाते हैं. काजल से वो कहते हैं- थोड़ा सा खा लीजिए आप मेरी पहली जान हो. इसके पवन सिंह तेज प्रताप यादव को प्यार से राजा भैया कहते हैं. ये सुनकर तेजप्रताप नाराज हो जाते हैं और कहते हैं- राजा भैया यूपी में हैं और यहां तेजू भैया हैं. फिर पवन सिंह कहते हैं कि प्यार से बोला था. फिर पवन सिंह कहते हैं कि भैया हम पर गुस्सा भी करते हैं और बहुत मानते भी हैं. फिर तेजप्रताप कहते हैं मानते हैं दिल से तभी बुलाया न. बहुत दिन हो गए तुम्हे देखकर.

इसके बाद निरहुआ पवन जी कहते हैं, कि पवन सिंह नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आप पवन जी मत कहिए. इसके बाद पवन सिंह गाड़ी में बैठकर गुस्से में निकल जाते हैं. फिर तेजप्रताप उन्हें फोन करते हैं लेकिन पवन सिंह फोन नहीं उठाते हैं. तेज प्रताप कहते हैं कि हमने इंवाइट किया था वो ऐसे कैसे चले गए. ऐसे कैसे प्रमोट करेंगे भोजपुरी को.