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ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर
ऐश्वर्या राय का कान्स 2026 से अनसीन लुक सामने आया है. इसमें वो स्ट्रैपलेस गाउन में नजर आ रही हैं. ऐश्वर्या इस लुक में कहर ढा रही हैं.
एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपने ग्लैमरस अवतार से कहर ढाती हैं. उनके लुक्स वायरल रहते हैं. हर साल वो कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने लुक्स से फैंस को दीवाना बनाती हैं. अब ऐश्वर्या कान्स 2026 से एक अनसीन लुक सामने आया है.
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Published at : 04 Aug 2026 08:50 PM (IST)
Tags :Aishwarya Rai Cannes 2026 Look
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