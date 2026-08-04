ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर

डिजाइनर टोनी वार्ड ने 3 अगस्त को एक्ट्रेस की अनसीन लुक में फोटोज शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- ऐश्वर्या राय बच्चन, कान्स की क्वीन को टोनी वार्ड Couture क्रिएशन में देखा जा सकता है. ये ऐश्वर्या का कान्स 2026 फिल्म फेस्विल की लेटेस्ट अपीरियंस है.