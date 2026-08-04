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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर

ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स 2026 से अनसीन लुक वायरल, 7 हजार मोती वाले स्ट्रैपलेस गाउन में ढाया कहर

ऐश्वर्या राय का कान्स 2026 से अनसीन लुक सामने आया है. इसमें वो स्ट्रैपलेस गाउन में नजर आ रही हैं. ऐश्वर्या इस लुक में कहर ढा रही हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता  | Updated at : 04 Aug 2026 08:50 PM (IST)
ऐश्वर्या राय का कान्स 2026 से अनसीन लुक सामने आया है. इसमें वो स्ट्रैपलेस गाउन में नजर आ रही हैं. ऐश्वर्या इस लुक में कहर ढा रही हैं.

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपने ग्लैमरस अवतार से कहर ढाती हैं. उनके लुक्स वायरल रहते हैं. हर साल वो कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने लुक्स से फैंस को दीवाना बनाती हैं. अब ऐश्वर्या कान्स 2026 से एक अनसीन लुक सामने आया है.

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डिजाइनर टोनी वार्ड ने 3 अगस्त को एक्ट्रेस की अनसीन लुक में फोटोज शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- ऐश्वर्या राय बच्चन, कान्स की क्वीन को टोनी वार्ड Couture क्रिएशन में देखा जा सकता है. ये ऐश्वर्या का कान्स 2026 फिल्म फेस्विल की लेटेस्ट अपीरियंस है.
डिजाइनर टोनी वार्ड ने 3 अगस्त को एक्ट्रेस की अनसीन लुक में फोटोज शेयर की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा- ऐश्वर्या राय बच्चन, कान्स की क्वीन को टोनी वार्ड Couture क्रिएशन में देखा जा सकता है. ये ऐश्वर्या का कान्स 2026 फिल्म फेस्विल की लेटेस्ट अपीरियंस है.
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डिजाइनर ने बताया कि इस ड्रेस को बनने में 600 घंटे से ज्यादा लगे हैं. इस गाउन में 7,000 से ज़्यादा मोती लगे हैं और 40 मीटर सिल्क टैफ़ेटा का इस्तेमाल हुआ है.
डिजाइनर ने बताया कि इस ड्रेस को बनने में 600 घंटे से ज्यादा लगे हैं. इस गाउन में 7,000 से ज़्यादा मोती लगे हैं और 40 मीटर सिल्क टैफ़ेटा का इस्तेमाल हुआ है.
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ये कस्टम क्रिएशन है, इसमें हाथ से बारीक काम हुआ है. एक्ट्रेस को फ्रेंच रिवेरा के खूबसूरत बैकग्राउंड के सामने पोज देते हुए देखा जा सकता है.
ये कस्टम क्रिएशन है, इसमें हाथ से बारीक काम हुआ है. एक्ट्रेस को फ्रेंच रिवेरा के खूबसूरत बैकग्राउंड के सामने पोज देते हुए देखा जा सकता है.
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उन्होंने इस लुक को डायमंड ईयररिंग्स और स्मोकी आईमेकअप, लाइट लिपशेड से कंप्लीट किया है. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल कैरी की.
उन्होंने इस लुक को डायमंड ईयररिंग्स और स्मोकी आईमेकअप, लाइट लिपशेड से कंप्लीट किया है. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल कैरी की.
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पूरे लुक में ऐश्वर्या कहर ढा रही थीं. उनके इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
पूरे लुक में ऐश्वर्या कहर ढा रही थीं. उनके इस लुक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.
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ऐश्वर्या के इस लुक को तरंग अग्रवाल, मोहित राय और चिंतन शाह ने स्टाइल किया है. ऐश्वर्या के गाउन में स्ट्रैपलेस डिज़ाइन, एसिमेट्रिकल नेकलाइन, कोर्सेट और पर्ल-एम्ब्रॉयडरी वाली स्कर्ट दिखी.
ऐश्वर्या के इस लुक को तरंग अग्रवाल, मोहित राय और चिंतन शाह ने स्टाइल किया है. ऐश्वर्या के गाउन में स्ट्रैपलेस डिज़ाइन, एसिमेट्रिकल नेकलाइन, कोर्सेट और पर्ल-एम्ब्रॉयडरी वाली स्कर्ट दिखी.
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ऐश्वर्या के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म पोन्नियन सेल्वन के दोनों पार्ट में देखा गया था. दूसरा पार्ट 2023 में रिलीज हुआ था. फिल्म को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में ऐश्वर्या ने नंदिनी का रोल प्ले किया था.
ऐश्वर्या के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म पोन्नियन सेल्वन के दोनों पार्ट में देखा गया था. दूसरा पार्ट 2023 में रिलीज हुआ था. फिल्म को मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में ऐश्वर्या ने नंदिनी का रोल प्ले किया था.
Published at : 04 Aug 2026 08:50 PM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Cannes 2026 Look

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