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'गजनी' के विलेन प्रदीप रावत का निधन, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
आमिर खान की फिल्म 'गजनी' में विलेन का रोल प्ले करने वाले एक्टर प्रदीप रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे. उनका निधन हो गया है. एक्टर यशपाल शर्मा ने येे जानकारी दी.
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