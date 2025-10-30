दिव्यांका ने कहा कि ये कभी भी सुखद अहसास नहीं होता है. आपको बस खुद को याद दिलाना होता है कि ये स्थायी नहीं रहने वाला है. उम्मीदें आपको हमेशा ऊंची रखनी है, आपको कोशिश करते रहता है. ये चीज हमेशा सर्वाइवल में मदद करती है.