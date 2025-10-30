एक्सप्लोरर
टीवी की 'इशिता' ने झेली आर्थिक तंगी, पैसों के लिए बेचा करती थी कूड़ा? अब 40 की उम्र में प्रेग्नेंसी को लेकर बटोर रही सुर्खियां
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें में इशिता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिव्यांका त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.
दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस की शादी को 9 साल हो चुके हैं, ऐसे में फैंस जल्द से जल्द उनसे खुशखबरी की उम्मीद कर रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Oct 2025 05:31 PM (IST)
Tags :Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
टेलीविजन
7 Photos
क्रिकेटर शुभमन गिल संग नाम जुड़ने से परेशान हुई टीवी की ये एक्ट्रेस, गुस्से में कही ये बात
टेलीविजन
10 Photos
किसी अप्सरा से कम नहीं हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू, तस्वीरों में देखें मदालसा शर्मा की खूबसूरती
टेलीविजन
7 Photos
शादी के 9 साल बाद गुड न्यूज देने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, मां बनने को लेकर कही ये बात
टेलीविजन
11 Photos
लवलीन कौर की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' एक्ट्रेस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
बिहार
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
क्रिकेटर शुभमन गिल संग नाम जुड़ने से परेशान हुई टीवी की ये एक्ट्रेस, गुस्से में कही ये बात
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion