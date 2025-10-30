हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की 'इशिता' ने झेली आर्थिक तंगी, पैसों के लिए बेचा करती थी कूड़ा? अब 40 की उम्र में प्रेग्नेंसी को लेकर बटोर रही सुर्खियां

टीवी की 'इशिता' ने झेली आर्थिक तंगी, पैसों के लिए बेचा करती थी कूड़ा? अब 40 की उम्र में प्रेग्नेंसी को लेकर बटोर रही सुर्खियां

स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें में इशिता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिव्यांका त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 05:31 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये है मोहब्बतें में इशिता की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिव्यांका त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. दरअसल, एक्ट्रेस की शादी को 9 साल हो चुके हैं, ऐसे में फैंस जल्द से जल्द उनसे खुशखबरी की उम्मीद कर रहे हैं.

1/7
हालांकि, दिव्यांका त्रिपाठी ने क्लियर कर दिया है कि वो प्रोग्नेंट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हो सकता है जल्द ही गुड न्यूज दें , लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है.
हालांकि, दिव्यांका त्रिपाठी ने क्लियर कर दिया है कि वो प्रोग्नेंट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हो सकता है जल्द ही गुड न्यूज दें , लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं है.
2/7
बता दें दिव्यांका त्रिपाठी टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. लेकिन, यहां तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होंने काफी स्ट्रगल किया और तमाम मुश्किलों का सामना भी किया.
बता दें दिव्यांका त्रिपाठी टीवी की टॉप एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. लेकिन, यहां तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होंने काफी स्ट्रगल किया और तमाम मुश्किलों का सामना भी किया.
3/7
दिव्यांका त्रिपाठी ने करियर के शुरुआती दौर में आर्थिक तंगी का भी सामना किया है. इस दौरान एक-एक पैसे को जोड़ने के लिए वो रद्दी को इकट्ठा किया करती थीं.
दिव्यांका त्रिपाठी ने करियर के शुरुआती दौर में आर्थिक तंगी का भी सामना किया है. इस दौरान एक-एक पैसे को जोड़ने के लिए वो रद्दी को इकट्ठा किया करती थीं.
4/7
दरअसल, दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया था कि पैसों की तंगी के दौरान वो टूथपेस्ट के खाली डिब्बे को इकट्ठा करके बेचा करती थीं.
दरअसल, दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया था कि पैसों की तंगी के दौरान वो टूथपेस्ट के खाली डिब्बे को इकट्ठा करके बेचा करती थीं.
5/7
दिव्यांका की लाइफ में इतना बुरा वक्त आ गया था कि उन्हें अपनी ज्वैलरी तक बेचनी पड़ गई थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि बुरे वक्त में आपको पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे. आपको दिमाग से काम लेना होगा.
दिव्यांका की लाइफ में इतना बुरा वक्त आ गया था कि उन्हें अपनी ज्वैलरी तक बेचनी पड़ गई थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि बुरे वक्त में आपको पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे. आपको दिमाग से काम लेना होगा.
6/7
दिव्यांका ने बताया कि आप एक शो खत्म करते हैं तो आपका स्ट्रगल दोबारा शुरू हो जाता है. एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे. बिल और ईएमआई जैसी चीजें भरनी थीं.
दिव्यांका ने बताया कि आप एक शो खत्म करते हैं तो आपका स्ट्रगल दोबारा शुरू हो जाता है. एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे. बिल और ईएमआई जैसी चीजें भरनी थीं.
7/7
दिव्यांका ने कहा कि ये कभी भी सुखद अहसास नहीं होता है. आपको बस खुद को याद दिलाना होता है कि ये स्थायी नहीं रहने वाला है. उम्मीदें आपको हमेशा ऊंची रखनी है, आपको कोशिश करते रहता है. ये चीज हमेशा सर्वाइवल में मदद करती है.
दिव्यांका ने कहा कि ये कभी भी सुखद अहसास नहीं होता है. आपको बस खुद को याद दिलाना होता है कि ये स्थायी नहीं रहने वाला है. उम्मीदें आपको हमेशा ऊंची रखनी है, आपको कोशिश करते रहता है. ये चीज हमेशा सर्वाइवल में मदद करती है.
Published at : 30 Oct 2025 05:31 PM (IST)
Tags :
Vivek Dahiya Divyanka Tripathi

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
बिहार
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
बिहार
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
क्रिकेट
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
बारिश की वजह से नहीं हो पाया भारत-ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट? जानें नियम
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बॉलीवुड
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज
जनरल नॉलेज
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
हेल्थ
Health Ministry order AIIMS: अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget