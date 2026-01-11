बिना इजाजत हर किसी की नहीं बना सकते वीडियो, जानें इसमें कितनी मिलती है सजा?

Cyber Law: आज के समय में मोबाइल कैमरा हर हाथ में है. फोटो खींचना और वीडियो बनाना जितना आसान हुआ है. उतना ही आसान उन्हें वायरल करना भी हो गया है. बिना परमिशन किसी का फोटो या वीडियो बनाना सिर्फ बदतमीजी नहीं. बल्कि कानूनन अपराध है. हर व्यक्ति की एक प्राइवेसी होती है. जहां बिना इजाजत किसी का दखल गैरकानूनी माना जाता है. चाहे वो सड़क हो, ऑफिस हो, कॉलेज हो या घर. आपकी सहमति के बिना आपका वीडियो बनाना.

उसे शेयर करना या वायरल करने की धमकी देना आपके निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है. ऐसे मामलों में चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है. कानून आपको सुरक्षा देता है और शिकायत करने के ऑप्शन मौजूद हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अगर कोई आपकी मर्जी के बिना आपका वीडियो बनाए या फैलाए. तो आपको क्या करना चाहिए और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है.

कोई बिना पूछे वीडियो बनाये तो क्या करें?

अगर कोई बिना परमिशन के आपका वीडियो बनाए तो सबसे पहले अपने इलाके की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं. अगर वहां नहीं जा पर रहे तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं. अगर पुलिस शिकायत लेने में टालमटोल करे. तो पुलिस कमिश्नर या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखित शिकायत दें. महिलाएं महिला आयोग में भी शिकायत कर सकती हैं.

अगर पीड़ित नाबालिग है तो चाइल्ड हेल्पलाइन या बाल आयोग से संपर्क करें. इसके साथ ही जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो या फोटो डाली गई है. वहां तुरंत रिपोर्ट करें. आईटी नियम 2021 के तहत हर प्लेटफॉर्म को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है. शिकायत 24 घंटे में स्वीकार और 15 दिन में निपटाई जानी चाहिए. अगर प्लेटफॉर्म लापरवाही करे तो उसकी भी पुलिस में शिकायत करें.

कितनी मिल सकती है सजा?

यह अपराध के लिए पहले आईपीसी की धारा 354(C) में आता था वहीं अब बीएनएस की धारा 77 के तहत कवर होता है. यह धारा खास तौर पर महिला की निजता भंग करने और चोरी से फोटो या वीडियो बनाने जैसे मामलों पर लागू होती है. इसके तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 साल से लेकर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है.

दोबारा अपराध करने पर सजा 3 साल से 7 साल तक बढ़ सकती है. इसके अलावा आईटी एक्ट की धारा 66(E) अब भी लागू है, जो किसी की निजी तस्वीर या वीडियो को बिना सहमति के कैप्चर करने, शेयर करने या प्रसारित करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान देती है. अगर पीड़ित बच्चा है तो पॉक्सो एक्ट के तहत और भी कड़ी कार्रवाई होती है.

