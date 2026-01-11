20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क

देशभर की पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहा कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. सूरत क्राइम ब्रांच ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत उसे सूरत के लालगेट इलाके से गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी बिना एक भी गोली चले हुई, जिसने पुलिस अधिकारियों को भी राहत दी है.

14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क

रहमान डकैत पिछले करीब 20 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था. वह 14 राज्यों में फैले अपने इंटर-स्टेट क्राइम नेटवर्क का सरगना था. अलग-अलग भेष बदलकर वारदात करना उसकी खास पहचान थी. कभी वह नकली CBI अफसर बन जाता, तो कभी साधु या बावड़ी के वेश में लोगों को ठगता और लूटपाट करता था.

‘ईरानी डेरा’ गैंग का मास्टरमाइंड

पुलिस के मुताबिक, रहमान डकैत ‘ईरानी डेरा’ नाम के कुख्यात गैंग का मेन मास्टरमाइंड है. यह गैंग भोपाल से ऑपरेट होता था और लूट, ठगी, आगजनी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देता था. कई मामलों में आरोपी पर MCOCA जैसे कड़े कानून भी लगाए गए हैं.

लूट से मिले पैसों से रहमान डकैत लग्जरी लाइफ जीता था. उसे महंगी कारें, स्पोर्ट्स बाइक और यहां तक कि अरबी घोड़ों का भी शौक था. पुलिस का कहना है कि अपराध की कमाई से वह आलीशान जिंदगी जी रहा था और इसी वजह से लंबे समय तक शक के घेरे से बाहर रहा.

सूरत बना नया टारगेट, यहीं हुई गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार, रहमान डकैत अपना नया शिकार तलाशने सूरत आया था. इसी दौरान क्राइम ब्रांच को उसके बारे में पुख्ता इनपुट मिला. इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और उसे धर दबोचा. इस मामले में सूरत क्राइम ब्रांच के डीसीपी भावेश रोज़िया ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई पुराने मामलों की परतें खुलने लगी हैं. वह पिछले 13–14 साल से भोपाल के अमन नगर इलाके में रह रहा था और ‘रहमान डकैत’ के नाम से कुख्यात था.

पुलिस को उम्मीद है कि रहमान डकैत से पूछताछ के बाद देशभर में फैले उसके गैंग, सहयोगियों और कई अनसुलझे मामलों का सच सामने आएगा. यह गिरफ्तारी न सिर्फ सूरत, बल्कि पूरे देश की पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.