हमेशा टॉप पर रहने वाली रूपाली गांगुली इस बार दूसरे नंबर पर खिसक गईं. उनका शो टीआरपी में अब भी नंबर वन है और फैंस उन्हें बेहद प्यार करते हैं लेकिन नागिन के जलवे के आगे उनकी नंबर 1 की रैंक थोड़ी पीछे रह गई.