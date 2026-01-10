एक्सप्लोरर
Top 10 TV Personalities: 'नागिन' बन प्रियंका चौधरी ने मारी बाजी, 'तुलसी' की हालत हुई खराब, यहां चेक करें-टॉप 10 टीवी पर्सनैलिटी की लिस्ट
Top 10 TV Personalities: टॉप 10 टीवी पर्सनैलिटी की लिस्ट पर फैंस की नजरें हमेशा टिकी रहती हैं. जहां आमतौर पर स्मृति ईरानी नंबर 1 बनी रहती हैं वहीं इस बार मिला बड़ा सरप्राइज आइए जानते हैं पूरा अपडेट.
टीवी की दुनिया में हर हफ्ते टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट आती है और इस बार ये लिस्ट धमाकेदार रही. जहां हमेशा रुपाली गांगुली और स्मृति ईरानी के बीच टॉप पोजिशन की जंग रहती थी वहीं इस बार टीवी की नागिन ने आते ही सबका दिल जीत लिया.
Published at : 10 Jan 2026 11:22 AM (IST)
