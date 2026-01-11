गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाए रह रहे हैं, फिर चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो. एक बार फिर ऐसा ही कुछ देखने को मिला.
'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना एक बार फिर से लाइमलाइट में हैं.हाल ही में एक्टर ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरों में एक्टर अपनी वाइफ आकांक्षा चमोला के संग टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, हाल ही में आकांक्षा के संग गौरव दुबई में बिग बॉस की सक्सेस पार्टी एंजॉय करने गए थे.
उसके बाद एक्टर ने अपनी वाइफ के संग सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोज शेयर की. बता दें गौरव ने अपनी वाइफ आकांक्षा चामोला के जन्मदिन से ठीक पहले तस्वीरें शेयर की हैं.बता दें गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला का 18 जनवरी को जन्मदिन है.
आकांक्षा को दिया गौरव ने सरप्राइज
जन्मदिन आने से पहले ही एक्टर ने पत्नी का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है.गौरव और आंकाक्षा की तस्वीरों ने सोशल मीडिया के पारा को बढ़ा दिया है.अभी से ही फैंस भी आकांक्षा को उनके जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं.जैसे ही केक आया आकांक्षा चामोला सरप्राइज हो गईं.
इतना ही नहीं आसपास जल रही आग को देखकर भी एक्ट्रेस काफी खुश दिखाई दीं. पति गौरव का सरप्राइज आकांक्षा को खूब पसंद आया.इतना ही नहीं गौरव ने जो वीडियो शेयर की है, उसमें वो अपनी पत्नी के माथे पर किस करते हुए दिखाई दिए. इन तस्वीरों को देखने के बाद लोगों का कहना है कि गौरव रियल लाइफ में भी अनुज की तरह ही है.
वहीं, गौरव और आकांक्षा का कार में रोमांस देखने को मिल रहा है. तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री काफी शानदार लग रही है.ये कहना गलत नहीं होगा कि गौरव और आकांक्षा टीवी के पॉपुलर कपल में से एक हैं. ये दोनों अक्सर एक-दूसरे पर प्यार लूटाते हुए दिखाई देते हैं.इतना ही नहीं बल्कि गौरव ने कई बार ये कहा है कि वो अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं. गौरव और आकांक्षा की उम्र में 10 साल का फासला है, लेकिन इनके बीच प्यार बेशुमार है.
