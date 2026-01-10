एक्सप्लोरर
अर्जुन बिजलानी की 43 की उम्र में फिटनेस देख फैंस हैरान, एक्टर ने खुद बताया यंग दिखने का सीक्रेट
Arjun Bijlani Fitness: 43 साल की उम्र में भी अर्जुन बिजलानी की फिटनेस देखकर फैंस हैरान हैं. आज हम आपको बताते हैं कि आखिर वो इतने सालों बाद भी यंग और फिट दिखने का कौन-सा आसान सीक्रेट फॉलो करते हैं.
अर्जुन बिजलानी 43 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस और एनर्जी से लोगों को हैरान कर रहे हैं. टीवी की दुनिया में लंबे समय से एक्टिव रहने वाले अर्जुन आज भी यंग और फ्रेश नजर आते हैं. हाल ही में एक बातचीत के दौरान एक्टर ने न सिर्फ अपनी उम्र और करियर को लेकर खुलकर बात की, बल्कि यह भी बताया कि आखिर वो इस उम्र में भी खुद को फिट और खुश कैसे रखते हैं.
Published at : 10 Jan 2026 01:44 PM (IST)
