देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदलता नजर आ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों को लेकर कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है. जहां एक ओर दक्षिण भारत के राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है, वहीं उत्तर भारत के बड़े हिस्से शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे की चपेट में रहेंगे.

IMD के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव (डीप डिप्रेशन) के प्रभाव से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में अगले 48 घंटों तक मौसम सक्रिय रहेगा. कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों के लिए 11 से 13 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. चेन्नई, पुडुचेरी, नागपट्टिनम, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, तंजावुर समेत कई क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है.

उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर

उत्तर भारत में सर्दी ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है. 11 से 15 जनवरी तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में शीतलहर और घना से अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने बताया कि कई राज्यों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे दिनभर ठंड का अहसास होगा. सुबह के समय पाला गिरने और दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है.

दिल्ली-एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की मार

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी के साथ-साथ वायु प्रदूषण भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है. हल्की बारिश के बावजूद एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में कोई खास सुधार नहीं दिखा. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार, नेहरू नगर, चांदनी चौक, आरके पुरम और पंजाबी बाग जैसे इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. आईएमडी के मुताबिक, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

बिहार, यूपी और राजस्थान में कोल्ड डे अलर्ट

बिहार में करीब 15 जिलों में येलो और 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी समेत कई जिलों में दिनभर शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित रहेगा. उत्तर प्रदेश के लगभग 30 जिलों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का अलर्ट है. राजस्थान के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी से तापमान शून्य से नीचे चला गया है. श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और लाहौल-स्पीति जैसे क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कई इलाकों में पाला गिरने और सड़कों पर फिसलन बढ़ने की आशंका है.

यातायात पर पड़ेगा असर

घने कोहरे और खराब मौसम के चलते कई ट्रेनों के देरी से चलने और कुछ के रद्द होने की संभावना है. हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है. मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है.

ये भी पढ़ें: जनवरी में 5 शहरों में सजेगा LGMF का मंच, एल. सुब्रमण्यम-कविता कृष्णमूर्ति की प्रस्तुति, कजाखस्तान का म्यूजिक भी रहेगा आकर्षण