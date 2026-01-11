हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSomnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त

Somnath Swabhiman Parv: PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौर्य यात्रा का नेतृत्व किया. 108 घोड़ों की शोभायात्रा, भव्य ड्रोन शो और अभूतपूर्व जनसमूह ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 11 Jan 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (11 जनवरी 2026) को गुजरात के गिर सोमनाथ ज़िले में स्थित पावन सोमनाथ मंदिर में आयोजित शौर्य यात्रा में शामिल हुए. यह यात्रा उन वीर योद्धाओं के सम्मान में निकाली गई, जिन्होंने सदियों पहले सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आयोजित इस शौर्य यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभायात्रा निकाली गई, जो भारतीय परंपरा में वीरता, त्याग और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है. यह दृश्य मानो इतिहास के पन्नों को वर्तमान में जीवंत कर रहा था.

प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ एक विशेष रूप से सजाए गए गाड़ी पर सवार होकर एक किलोमीटर लंबे मार्ग से गुजरे. रास्ते के दोनों ओर हजारों श्रद्धालु और स्थानीय नागरिक एकत्रित थे, जो पुष्पवर्षा और अभिवादन के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे.

सोमनाथ में उमड़ा जनसमूह

सोमनाथ मंदिर परिसर में शनिवार (10 जनवरी 2026) की रात रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली. ठंड के बावजूद श्रद्धालु आधी रात के बाद तक मंदिर परिसर में डटे रहे. प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद जनसमूह अपने चरम पर पहुंच गया. देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु—बुज़ुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे. इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने. स्थानीय निवासियों के साथ-साथ दूर-दराज से आए यात्रियों ने भी इस पर्व को विशेष बना दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार शाम ओंकार मंत्र का सामूहिक जाप किया, सोमनाथ बाबा के दर्शन किए और इसके बाद आयोजित भव्य ड्रोन शो को देखा. लगभग 3,000 ड्रोन आकाश में एक साथ उड़ते हुए दिव्य आकृतियां बना रहे थे, जो जमीन पर मौजूद विशाल जनसमूह के उत्साह के अनुरूप था.

प्रकाश, परंपरा और तकनीक का अद्भुत संगम

करीब 15 मिनट तक चले ड्रोन शो ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. ड्रोन से भगवान शिव, शिवलिंग, सोमनाथ मंदिर का त्रि-आयामी (3D) स्वरूप, और मंदिर के इतिहास में आए विध्वंस और पुनर्निर्माण के दृश्य प्रदर्शित किए गए. इसके बाद हुई आतिशबाजी ने समुद्र तट के आकाश को रोशनी से भर दिया. यह केवल एक दृश्यात्मक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि सोमनाथ की उस कथा का प्रतीक था, जो टूटने के बाद भी हर बार और अधिक दृढ़ होकर खड़ी हुई. ड्रोन संरचनाओं में मंदिर पर हुए आक्रमणों और उसके बाद हुए पुनरुत्थान को दर्शाया गया, जो इस पर्व के मूल भाव को रेखांकित करता है.

आस्था जो दूरियों को मिटा दे

मुंबई से आई प्रीति कारेलिया, जो 24 अन्य महिलाओं के साथ एक महिला-भजन मंडली का हिस्सा थीं. उन्होंने अपनी भावना साझा करते हुए कहा, 'हम आज सोमनाथ मंदिर और अपने प्रधानमंत्री को देखने आए हैं. यह आयोजन मंदिर की परंपराओं और उसके अद्भुत धैर्य का उत्सव है. सजावट, आतिशबाज़ी और ड्रोन शो ने उस दिव्यता को और भी सशक्त बना दिया, जिसने एक ही दिन में इतने लोगों को यहां खींच लिया.' धार्मिक संतों, स्थानीय नेताओं और आम नागरिकों ने भी इस अवसर को ऐतिहासिक बताया. भावनगर से आए भारद्वाज गिरी ने वीर हमीरजी गोहिल जैसे योद्धाओं को याद करते हुए कहा कि उन्होंने “हमारे हिंदू तीर्थों के गौरव की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया.”

स्वाभिमान पर्व में सजी पूरी नगरी

सोमनाथ शहर खुद उत्सव का हिस्सा बन गया. शंख सर्कल से वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक की मुख्य सड़क को फूलों, थीम आधारित सजावट और रोशनी से सजाया गया. त्रिशूल, ॐ और डमरू के आकार की रोशनी, फूलों से बने शिवलिंग और जगह-जगह लगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के पोस्टर पूरे मार्ग को आध्यात्मिक वातावरण से भर रहे थे. शाम के समय कर्नाटक से आए लोकनृत्य कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति दी, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया.

इतिहास से वर्तमान तक सोमनाथ की पुनर्स्थापना

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, महमूद गजनवी की ओर से सोमनाथ पर आक्रमण के 1,000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया. स्वतंत्रता के बाद इस मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा सरदार वल्लभभाई पटेल ने उठाया था. 1951 में, पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया. आज भी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने स्थापित सरदार पटेल की प्रतिमा उस राष्ट्रीय संकल्प की याद दिलाती है. सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सदियों से श्रद्धा, संघर्ष और आत्मबल का प्रतीक रहा है.

ये भी पढ़ें: इंडो-नेपाल सीमा पर लगाया गया फेस और आईडी स्कैनर, संदिग्ध नहीं कर सकेंगे बॉर्डर क्रॉस, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Published at : 11 Jan 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
PM Modi Somnath Swabhiman Parv Somnath Temple
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: 'सड़कों पर डटे रहें, दुनिया...', ईरान में उबाल के बीच रजा पहलवी का बड़ा मैसेज!
'सड़कों पर डटे रहें, दुनिया...', ईरान में उबाल के बीच रजा पहलवी का बड़ा मैसेज!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, सेवादारों की अभद्रता से बढ़ा विवाद
मथुरा: प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, सेवादारों की अभद्रता से बढ़ा विवाद
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Syria पर Trump ने किया बहुत बड़ा हमला, अमेरिका का दावा कि कई ISIS ठिकाने हुए ध्वस्त
Bihar के Hazipur में कंबल वितरण के दौरान मची लूट, मौका देख निकले Chirag । Breaking News
Ankita Bhandari Murder Case में बंद के ऐलान पर बंटे व्यापारी, CBI जांच की मांग पर बढ़ा विवाद
PM Modi Somnath Visit : सोमनाथ में पीएम मोदी की भव्य रैली में उमड़ी हजारों की भीड़
Ankita Bhandari Murder Case अबतक कब और क्या हुआ, विस्तार से समझिए केस कैसे पेचीदा होता चला गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: 'सड़कों पर डटे रहें, दुनिया...', ईरान में उबाल के बीच रजा पहलवी का बड़ा मैसेज!
'सड़कों पर डटे रहें, दुनिया...', ईरान में उबाल के बीच रजा पहलवी का बड़ा मैसेज!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, सेवादारों की अभद्रता से बढ़ा विवाद
मथुरा: प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, सेवादारों की अभद्रता से बढ़ा विवाद
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
गुजरात
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
जनरल नॉलेज
इटली में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितने हो जाते हैं भारत के 100000 रुपये?
इटली में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितने हो जाते हैं भारत के 100000 रुपये?
यूटिलिटी
बिना इजाजत हर किसी की नहीं बना सकते वीडियो, जानें इसमें कितनी मिलती है सजा?
बिना इजाजत हर किसी की नहीं बना सकते वीडियो, जानें इसमें कितनी मिलती है सजा?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget