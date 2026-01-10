एक्सप्लोरर
स्पेन मे श्वेता तिवारी ने अपने हुस्न से गिराई बिजलियां, एक्ट्रेस की तस्वीरों के दीवाने हुए फैंस
Shweta Tiwari Vacation Photos: श्वेता तिवारी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने मार्बेला वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपने लुक्स से सबका ध्यान खींच रही है.
टीवी स्टार श्वेता तिवारी इन दिनों स्पेन के मार्बेला में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने अपनी वेकेशन की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें वो सुकून और पॉजिटिविटी से भरे मूड में नजर आ रही हैं. आइए देखते हैं उनकी ये तस्वीरें.
Published at : 10 Jan 2026 01:42 PM (IST)
