इटली में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितने हो जाते हैं भारत के 100000 रुपये?

यूरोप घूमने का सपना देखने वाले भारतीय यात्रियों के मन में सबसे पहला सवाल यही होता है कि वहां पैसे का हिसाब आखिर कैसे बैठेगा. खासकर जब बात इटली जैसे खूबसूरत और महंगे देश की हो, तो करेंसी को लेकर उत्सुकता और बढ़ जाती है. क्या वहां अब भी लीरा चलता है या पूरी तरह यूरो का दौर है? और अगर जेब में भारत के एक लाख रुपये हों, तो इटली पहुंचकर उनकी असली ताकत कितनी रह जाती है? आइए समझ लेते हैं.

इटली की आधिकारिक मुद्रा क्या है?

इटली की आधिकारिक मुद्रा यूरो है, जिसे € के निशान से पहचाना जाता है. साल 2002 से इटली ने अपनी पुरानी मुद्रा इतालवी लीरा को पूरी तरह बंद कर यूरो को अपना लिया था. इसके बाद से पूरे देश में यूरो ही वैध मुद्रा है. इटली यूरोपीय संघ का सदस्य है और यूरोजोन का हिस्सा होने के कारण यहां वही मुद्रा चलती है जो जर्मनी, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में भी इस्तेमाल होती है.

यूरो के नोट और सिक्के कैसे होते हैं?

इटली में यूरो के नोट और सिक्के दोनों आसानी से चलन में हैं. नोट 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 यूरो के होते हैं, हालांकि आम लेनदेन में 500 यूरो का नोट कम देखने को मिलता है. सिक्कों में 1 और 2 यूरो के अलावा सेंट के सिक्के भी होते हैं. 1 यूरो बराबर होता है 100 सेंट के। छोटे खर्चों के लिए सिक्कों का इस्तेमाल काफी आम है.

भारत के 1 लाख रुपये इटली में कितने यूरो होते हैं?

अब सबसे अहम सवाल, भारत के 1,00,000 रुपये इटली में कितने यूरो के बराबर होते हैं. आम तौर पर मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से 1 भारतीय रुपया लगभग 0.0095 से 0.0098 यूरो के आसपास रहता है. इस दर से देखा जाए तो भारत के एक लाख रुपये इटली में करीब 950 से 980 यूरो के बराबर होते हैं. यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है क्योंकि विदेशी मुद्रा दरें रोज बदलती रहती हैं.

विनिमय दर क्यों बदलती रहती है?

करेंसी एक्सचेंज रेट कई वजहों से बदलता रहता है. इसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार, महंगाई, ब्याज दरें और वैश्विक आर्थिक हालात अहम भूमिका निभाते हैं. इसलिए पहले हमेशा लेटेस्ट रेट चेक करना जरूरी होता है. बैंक, मनी एक्सचेंज या ऑनलाइन करेंसी कन्वर्टर से सही जानकारी मिल सकती है.

इटली में खर्च का अंदाजा

अगर आपके पास करीब 950 से 980 यूरो हैं, तो इटली में आप एक सीमित लेकिन आरामदायक ट्रिप कर सकते हैं. होटल, खाना और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्च शहर पर निर्भर करता है. रोम, मिलान और वेनिस जैसे शहर अपेक्षाकृत महंगे हैं, जबकि छोटे शहरों में खर्च थोड़ा कम हो सकता है. सही प्लानिंग के साथ इस रकम में 5 से 7 दिन की साधारण यात्रा संभव है.

यह भी पढ़ें: NATO Rules: अगर नाटो देश पर ही हमला कर दे अमेरिका तो कहां होगी शिकायत, क्या इसके लिए भी है नियम?