दिव्यांका त्रिपाठी की 'सौतन' की 10 तस्वीरें, हर आउटफिट में कमाल लगती हैं 'शगुन', यकीन ना हो तो खुद देख लें फोटोज

दिव्यांका त्रिपाठी की 'सौतन' की 10 तस्वीरें, हर आउटफिट में कमाल लगती हैं 'शगुन', यकीन ना हो तो खुद देख लें फोटोज

ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिव्यांका त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इसी शो में अनीता हसनंदानी ने उनकी सौतन की भूमिका निभाई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 06:52 PM (IST)
ये है मोहब्बतें में शगुन की भूमिका निभाकर अनीता हसनंदानी काफी फेमस हो गई थीं. एक वक्त था जब लोग उन्हें अनीता के नाम से कम बल्कि शगुन के नाम से ही जानते थे.

अनीता को टीवी की स्टाइलिश एक्ट्रेस में से एक माना जाता है. ये है मोहब्बतें के अलावा वो काव्यांजलि और कयामत जैसे शोज में काम कर चुकी हैं.
अनीता ने काफी छोटी उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था.हालांकि, इसके बाद भी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की.
हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन कर चुकीं अनीता एक बार फेल भी हो गई थीं. उन्हें इस बात की वजह से काफी शर्मिंदिगी महसूस होती है.
अनीता ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो एक क्लास में फेल हो गई थीं, जो उनकी लाइफ का सबसे एंबैरिसिंग मूमेंट था.
एक्ट्रेस के अनुसार वो दूसरी क्लास में फेल हो गई थीं. अनीता ने बताया कि ये बात उनके पति रोहित को भी नहीं पता थी.
इस इंटरव्यू में अनीता ने ये भी बताया था कि जब उन्होंने रोहित को पहली बार देखा था तभी इंप्रेस हो गई थीं.
अनीता ने कहा था कि उन्हें पति के गालों के डिंपल और उनका ड्रेसिंग स्टाइल काफी पसंद आया था.
इस दौरान अनीता ने ये भी बताया था कि वो अपनी फिटनेस से समझौता नहीं कर सकती हैं.
अनीता ने इस दौरान कहा कि लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी हेल्थ है.
बता दें टीवी शोज में काम करने से पहले अनीता ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. हालांकि, जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्होंने टीवी का रुख किया.
Published at : 27 Sep 2025 06:52 PM (IST)
Embed widget