दिव्यांका त्रिपाठी की 'सौतन' की 10 तस्वीरें, हर आउटफिट में कमाल लगती हैं 'शगुन', यकीन ना हो तो खुद देख लें फोटोज
ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली दिव्यांका त्रिपाठी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इसी शो में अनीता हसनंदानी ने उनकी सौतन की भूमिका निभाई थी.
ये है मोहब्बतें में शगुन की भूमिका निभाकर अनीता हसनंदानी काफी फेमस हो गई थीं. एक वक्त था जब लोग उन्हें अनीता के नाम से कम बल्कि शगुन के नाम से ही जानते थे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 27 Sep 2025 06:52 PM (IST)
टेलीविजन
10 Photos
