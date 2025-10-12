एक्सप्लोरर
धनश्री की कमाई कहां से होती है? कितनी है नेटवर्थ? चहल ने कहा था- इनका घर मेरे नाम से चल रहा
Dhanashree Verma Networth: धनश्री वर्मा बीते कई दिनों से अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. कितनी है हसीना की नेटवर्थ.
धनश्री वर्मा युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. डाइवोर्स के बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. खुद उनके एक्स हसबैंड चहल ने तो ये तक कह दिया कि धनश्री का घर उनके नाम से चल रहा है. आइए जानते हैं कहा से होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कमाई और कितनी है उनकी नेटवर्थ
Published at : 12 Oct 2025 06:39 AM (IST)
Tags :Dhanashree Verma Rise And Fall
धनश्री की कमाई कहां से होती है? कितनी है नेटवर्थ? चहल ने कहा था- इनका घर मेरे नाम से चल रहा
