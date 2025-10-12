धनश्री की कमाई कहां से होती है? कितनी है नेटवर्थ? चहल ने कहा था- इनका घर मेरे नाम से चल रहा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, धनश्री वर्मा की टोटल नेटवर्थ कुल 24 से 25 करोड़ रुपए बताई जाती है. उनकी कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा डांस और सोशल मीडिया के जरिए ही आता है. यूट्यूब और इंस्टाग्राम हर जगह ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जबरदस्त फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है.