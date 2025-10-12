हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धनश्री की कमाई कहां से होती है? कितनी है नेटवर्थ? चहल ने कहा था- इनका घर मेरे नाम से चल रहा

धनश्री की कमाई कहां से होती है? कितनी है नेटवर्थ? चहल ने कहा था- इनका घर मेरे नाम से चल रहा

Dhanashree Verma Networth: धनश्री वर्मा बीते कई दिनों से अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. कितनी है हसीना की नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 06:39 AM (IST)
Dhanashree Verma Networth: धनश्री वर्मा बीते कई दिनों से अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. कितनी है हसीना की नेटवर्थ.

धनश्री वर्मा युजवेंद्र चहल संग तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. डाइवोर्स के बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा. खुद उनके एक्स हसबैंड चहल ने तो ये तक कह दिया कि धनश्री का घर उनके नाम से चल रहा है. आइए जानते हैं कहा से होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कमाई और कितनी है उनकी नेटवर्थ

धनश्री वर्मा को आज पॉपुलर कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में जाना जाता है. अपने यूट्यूब चैनल और ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ हसीना अब सभी के बीच एक पॉपुलर चेहरा बन गई हैं.
इन दिनों वो अशनीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल में बतौर पार्टिसिपेंट नजर आ रही हैं. इस शो में भी उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है और धनश्री सभी को अपने गेम प्लान से इंप्रेस कर रही हैं.
सोशल मीडिया पर हसीना की तगड़ी फैन फॉलोविंग हैं और उनके एक डांस रील पर कई व्यूज और लाइक्स भी आते हैं. सोशल मीडिया पर भी ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए उनकी तगड़ी कमाई होती है. ब्रांड रील के लिए वो लाखों रुपए चार्ज करती हैं.
इसके साथ उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है जहां उन्हें वाकई काफी पसंद किया गया. बाकी के इनकम सोर्स की बात करें तो धनश्री वर्मा म्यूजिक वीडियो और कोरियोग्राफी के साथ–साथ अपने डांस परफॉर्मेंस के जरिए भी बहुत पैसा कमाती हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, धनश्री वर्मा की टोटल नेटवर्थ कुल 24 से 25 करोड़ रुपए बताई जाती है. उनकी कमाई का सबसे ज्यादा हिस्सा डांस और सोशल मीडिया के जरिए ही आता है. यूट्यूब और इंस्टाग्राम हर जगह ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जबरदस्त फैन फॉलोविंग देखने को मिलती है.
इसके अलावा हसीना अपने फैशन और आउटफिट्स को लेकर भी लाइमलाइट में रहती हैं. उनके स्टाइल को काफी पसंद किया जाता है और महिलाएं उनके आउटफिट्स को री क्रिएट भी करती हैं.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो धनश्री वर्मा ने इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल संग 2020 में सात फेरे किए थे. दोनों की शादी सिर्फ साढ़े चार साल ही चली फिर इस कपल ने तलाक ले लिया. लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है.
Published at : 12 Oct 2025 06:39 AM (IST)
