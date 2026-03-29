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गोवा में बेटियों संग मस्ती करती दिखीं देबीना बनर्जी, सोशल मीडिया पर छाईं वेकेशन की तस्वीरें
Debina Bonnerjee Post: देबीना बनर्जी ने हाल ही में गोवा वेकेशन की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो अपनी बेटियों के साथ मस्ती करती नजर आईं. फैंस उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लूटा रहे है.
टीवी एक्ट्रेस देबीना बनर्जी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर गोवा वेकेशन की खूबसूरत झलकियां शेयर की हैं. इस ट्रिप में वो अपनी दोनों बेटियों के साथ मस्ती करती नजर आईं. समर वाइब और फैमिली टाइम से भरी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. साथ ही देबीना ने कैप्शन में लिखा, 'समर, गोवा और द वेस्टिन गोवा हमेशा एक वाइब देता है. अपनी बेटियों के साथ मस्ती भरे पलों की खूबसूरत फोटोज, जहां हंसी, मस्ती और ढेर सारा प्यार है.'
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Published at : 29 Mar 2026 09:12 PM (IST)
Tags :Television Debina Bonnerjee
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प्रेम कुमारJournalist
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