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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 BO Day 6 Live Updates: बुधवार को भी बरकरार है 'धमाल 4' की रफ्तार, 6ठे दिन दोपहर 1 बजे तक 84 करोड़ हो गया कलेक्शन

Dhamaal 4 BO Day 6 Live Updates: बुधवार को भी बरकरार है 'धमाल 4' की रफ्तार, 6ठे दिन दोपहर 1 बजे तक 84 करोड़ हो गया कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 6 Live Updates: मंगलवार को 'धमाल 4' की कमाई में तेजी देखी गई थी. यहां इस फिल्म के बुधवार यानी छठे दिन के कलेक्शन के अपडेटेड आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 01:25 PM (IST)
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अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख और जावेद जाफरी की 'धमाल' फ्रैंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट क्रिटिक्स और दर्शकों के मिले-जुले रिव्यू के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर हर दिन धुआंधार कमाई कर रही है. हालांकि ओपनिंग वीकेंड के मुकाबले इसकी कमाई में वीकडेज में मंदी आई है फिर भी ये अपनी पकड़ मजबूत बने हुए हैं. मंगलवार को तो इसने अपने कलेक्शन में काफी तेजी भी दिखाई. अब चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म बुधवार को यानी छठे दिन कितना कारोबार कर रही है और इसका ऑक्यूपेंसी कितनी है?

'धमाल 4 ' की 5 दिनों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

  • 'धमाल' ने 14 करोड़ से खाता खोला था
  • दूसरे दिन इस फिल्म ने 22.50 करोड़ कमाए
  • तीसरे दिन फिल्म को  संडे की छुट्टी का फायदा मिला और इसने 28.50 करोड़ रुपये कमाए.
  • इसके बाद फिल्म की कमाई वीकडेज में घटी और मंडे को इसका कलेक्शन 8.75 करोड़ रुपये रहा.
  • वहीं 5वें दिन मंगलवार को फिल्म ने फिर तेजी दिखाई और 9.50 करोड़ कमाए.

ये भी पढ़ें:-Dhamaal 4 Box Office Day 5: मंगलवार को 'धमाल 4' ने कर दिया बड़ा कमाल, उड़ा दिए 'ओ रोमियो' के परखच्चे, बनाया ये रिकॉर्ड

'धमाल 4 ' छठे दिन कितना कर रही कलेक्शन? (Dhamaal 4 BO Day 6 Live Updates)
'धमाल 4 'के लिए छठे दिन यानी बुधवार की कमाई अहम है. दरअसल अगर ये फिल्म बुधवार को भी अपनी रफ्तार बनाए रखती है तो ये तय है कि ये सेफ जोन में पहुंच जाएगी. इन सबके बीच फिल्म के छठे दिन के कलेक्शन की बात करें तो

  • 'धमाल 4 ' ने दोपहर 1 बजे तक 0.75 करोड़ कमाए हैं.
  • फिल्म की ऑक्यूपेंसी 9.0% दर्ज की जा रही है.
  • फिलहाल फिल्म के 6 दिनों का कुल कलेक्शन 84 करोड़ पहुंच गया है.
धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 6 0.75 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन) 9.0%
कुल कलेक्शन 84 करोड़  

नोट:- ये आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और रात 10.30 के बाद ही फाइनल आंकड़े पता चल पाएंगे. 

'धमाल 4 ' की 5 दिनों की वर्ल्डवाइड कमाई कितनी हुई है?
'धमाल 4 ' विदेशों में जमकर नोट कमा रही है. बता दें कि सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के पांचवें दिन ओवरसीज में 1.50 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल विदेशी कलेक्शन 16.00 करोड़ हो गया है. वहीं इसकी दुनिया भर में कुल कमाई 115.44 करोड़ पहुंच गई है.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 19: ‘वेलकम टू द जंगल' की कमाई में तीसरे मंगलवार आई मामूली तेजी, जानें- 19 दिनों में कितना बटोरा मुनाफा?

Published at : 15 Jul 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
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