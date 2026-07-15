ओटीटी रिलीज: 'मुसाफिर कैफे' से लेकर 'द हॉक', नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही ये 7 नई फिल्में-सीरीज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीNetflix OTT Release: 'मुसाफिर कैफे' से लेकर 'द हॉक', नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही ये 7 नई फिल्में-सीरीज

Netflix OTT Release: 'मुसाफिर कैफे' से लेकर 'द हॉक', नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही ये 7 नई फिल्में-सीरीज

Netflix OTT Release: नेटफ्लिक्स पर 15 जुलाई से 31 जुलाई तक के बीच में कई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही है. आइए डालते हैं नजर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Jul 2026 10:03 PM (IST)
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नेटफ्लिक्स पर जुलाई का महीना एंटरटेनमेंट से भरपूर है. अब 15 जुलाई से 31 जुलाई तक नेटफ्लिक्स पर एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. विक्रांत मैसी की 'मुसाफिर कैफे' से लेकर 'द हॉक' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. आइए जानते हैं कौनसी फिल्म कब रिलीज हो रही है.

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मुसाफिर कैफे (24 जुलाई)

फिल्म दिव्य प्रकाश दुबे के हिंदी उपन्यास पर बेस्ड है. फिल्म में विक्रांत मैसी लीड रोल में हैं. वहीं वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना फीमेल लीड में हैं. विक्रांत फिल्म में चंदर और वेदिका पिंटो फिल्म में सुधा के रोल में हैं. महिमा प्रीति के रोल में हैं. ये एक रोमांटिक ड्रामा है.

मी विफोर मी (16 जुलाई)

इसे गिनात्री एस. नोएर ने इसे डायरेक्ट किया है. इस सीरीज ने रिंगगो अगस रहमान, पॉपी सोविया, बीमा सेना, प्रास्तिवी द्वियार्ति जैसे स्टार्स नजर आएंगे.

द हॉक (16 जुलाई )

ये कॉमेडी ड्रामा है. इस सीरीज में विल फेरेल, जिम्मी टैट्रो, क्रिस पार्नेल जैसे स्टार्स हैं.


Netflix OTT Release: 'मुसाफिर कैफे' से लेकर 'द हॉक', नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही ये 7 नई फिल्में-सीरीज

स्पूकी इन लव (18 जुलाई)

ये रोम-कॉम सीरीज है. सीरीज को ली मिन-सू ने डायरेक्ट किया है.

ए टॉक्सिक लव स्टोरी (22 जुलाई)

ये एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री है. इसमें एक यंग महिला को हिंसक फैंटेसी साजिश के आरोप में अरेस्ट किया जाता है. इसमें कई ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे.

फाइनल प्रोजेक्ट (29 जुलाई)

एक ओरिजिनल मैक्सिकन टीन-सस्पेंस ड्रामा सीरीज है. सीरीज में तमारा नाम की एक स्टूडेंट की कहानी दिखाई जाएगी.

द बॉम्बिंग ऑफ पैन एम 103 (30 जुलाई)

ये 6 पार्ट की ड्रामा सीरीज है. इसे बीबीसी और नेटफ्लिक्स ने को-प्रोड्यूस किया है. 

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बता दें कि इन दिनों नेटफ्लिक्स पर जुलाई महीने के पहले 15 दिनों में 'इक्का' (10 जुलाई), 'लॉकअप 2' (9 जुलाई), 'इंडियाज लेटेंट 2' (4 जुलाई), 'पेद्दी' (9 जुलाई), 'दादी की शादी' (3 जुलाई), 'सिंग गीथम' (9 जुलाई), 'पति पत्नी और वो दो' (10 जुलाई) जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Jul 2026 10:03 PM (IST)
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