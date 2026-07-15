द ओडिसी रिव्यू: गजब का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म, लंबाई खल सकती है, लेकिन मजा आएगा

क्रिस्टोफर नोलन जब कोई फिल्म लेकर आते हैं, तो उसका क्रेज अलग ही लेवल पर रहता है. 'द ओडिसी' का क्रेज भी कुछ ऐसा ही है, अभी से कहा जा रहा है कि ये फिल्म इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है. मुंबई में इस फिल्म का स्पेशल प्रीमियर हुआ. ABP Live ने वहां ये फिल्म देखी. ये एक कमाल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है. इस फिल्म को आईमैक्स पर देखने का अलग ही मज़ा है, लेकिन क्योंकि भारत में आईमैक्स स्क्रीन कम हैं, तो हो सकता है आपको ये फिल्म नॉर्मल स्क्रीन पर देखनी पड़े. फिर भी सलाह ये है कि एक बार इस फिल्म को आईमैक्स पर जरूर अनुभव कीजिएगा.

कहानी- ये कहानी है Ithaca के ग्रीक किंग Odysseus की, ट्रोजन वॉर के बाद किस तरह उन्हें अपने घर वापस आने में दस साल लग गए थे. इस दौरान उन्हें कौन-कौन मिला, उनके साथ क्या-क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या कुछ होता रहा, यही इस फिल्म में दिखाया गया है. जिसकी असली खूबसूरती थिएटर में जाकर देखने पर ही महसूस होती है.

कैसी है फिल्म?

ये फिल्म अपने आप में सिनेमा को आगे ले जाने वाली फिल्म है, ये आपको बताती है कि सिनेमा किस हद तक बदल चुका है. किस तरह एक फिल्म दर्शकों के अनुभव को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है. क्रिस्टोफर नोलन ने जिस तरह कुछ सीन्स को फिल्माया और क्रिएट किया है, उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि सिनेमा ऐसा भी हो सकता है.

फिल्म का साउंड डिजाइन बेहद शानदार है. फिल्म आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, हालांकि कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी लंबी और खिंची हुई महसूस हो सकती है. हमने जिस स्पेशल स्क्रीनिंग में फिल्म देखी वहां कोई इंटरवल नहीं था. ऐसे में जब फिल्म थोड़ी धीमी पड़ती थी, कुछ लोग वॉशरूम जाने या कुछ खाने-पीने के लिए बाहर निकलते दिखे. इससे साफ लगता है कि बीच-बीच में फिल्म कुछ दर्शकों को लंबी लग सकती है. हालांकि, अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों के फैन हैं, तो संभव है कि आपको इसका एक-एक फ्रेम शानदार लगे. बहुत से लोगों को ये फिल्म मास्टरपीस लग सकती है, लेकिन मेरे लिए ये मास्टरपीस नहीं है. हां, एक कमाल की फिल्म जरूर है.

एक्टिंग

मैट डेमन ने Odysseus के किरदार में जान डाल दी है. उनके कई शेड्स देखने को मिलते हैं. एक राजा, एक पति, एक पिता, और एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार से दोबारा मिलना चाहता है. मैट डेमन ने हर शेड को बेहतरीन तरीके से निभाया है, उन्हें देखकर आपको यकीन हो जाता है कि यही किंग Odysseus हैं. टॉम हॉलैंड का काम भी जबरदस्त है. वो इतने प्रभावशाली लगे हैं कि आपको स्पाइडरमैन तक भूल जाएगा. यही एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि वो हर फिल्म में खुद को नए रूप में पेश करे. ऐनी हैथवे किंग Odysseus की पत्नी के किरदार में हैं. बेहद खूबसूरत लगी हैं, वहीं रॉबर्ट पैटिंसन ने एंटिनस के रोल में शानदार काम किया है. लुपिता न्योंगो डबल रोल में हैं और उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है.



राइटिंग और डायरेक्शन

इस फिल्म को लिखा भी क्रिस्टोफर नोलन ने है और डायरेक्ट भी क्रिस्टोफर नोलन ने ही किया है. क्रिस्टोफर नोलन हमेशा अपनी अलग तरह की फिल्में बनाते हैं. वो ऐसे विषय चुनते हैं जिन पर कम लोग काम करते हैं. अक्सर वो हमें भविष्य की दुनिया में ले जाते थे, लेकिन इस बार वो हमें अतीत की यात्रा पर लेकर गए हैं. इस बार भी क्रिस्टोफर नोलन ने कमाल कर दिया है. उन्होंने पूरी फिल्म आईमैक्स कैमरे पर शूट की है और ये अपने आप में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है. राइटिंग से लेकर डायरेक्शन तक सब कुछ शानदार है.

कुल मिलाकर, 'द ओडिसी' को मिस मत कीजिएगा.

रेटिंग - 4 स्टार्स