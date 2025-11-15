हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदो बार टूटी एक्ट्रेस की शादी, एक बेटे की हैं मां, तलाक के बाद दर-दर भटकीं, 2 साल बाद बसा रहीं नया घर

दो बार टूटी एक्ट्रेस की शादी, एक बेटे की हैं मां, तलाक के बाद दर-दर भटकीं, 2 साल बाद बसा रहीं नया घर

दलजीत कौर आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Nov 2025 04:51 PM (IST)
दलजीत कौर आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

दलजीत कौर के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो दो बार टूटी शादी का दर्द झेल चुकी हैं. फिलहाल वो अपने बेटे जेडन की अकेले ही परवरिश कर रही हैं.

1/7
दलजीत कौर ने बेशक अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया हो. लेकिन, पर्सनल लाइफ में वो काफी कुछ झेल चुकी हैं.
दलजीत कौर ने बेशक अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए लोगों के दिलों पर राज किया हो. लेकिन, पर्सनल लाइफ में वो काफी कुछ झेल चुकी हैं.
2/7
दलजीत की दो बार शादी टूट चुकी है. एक्ट्रेस ने पहली शादी टीवी एक्टर शलीन भनोट के संग की थी जो काफी सालों तक चली थी. इस शादी से उनको एक बेटा भी है.
दलजीत की दो बार शादी टूट चुकी है. एक्ट्रेस ने पहली शादी टीवी एक्टर शलीन भनोट के संग की थी जो काफी सालों तक चली थी. इस शादी से उनको एक बेटा भी है.
3/7
पहली शादी टूटने के काफी वक्त बाद दलजीत ने 2023 में केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल के संग दूसरी शादी की थी जो महज 10 महीने ही चल पाई.
पहली शादी टूटने के काफी वक्त बाद दलजीत ने 2023 में केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल के संग दूसरी शादी की थी जो महज 10 महीने ही चल पाई.
4/7
दूसरी शादी टूटने के बाद दलजीत ने इंडिया वापसी कर ली और फिर से नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत की.
दूसरी शादी टूटने के बाद दलजीत ने इंडिया वापसी कर ली और फिर से नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत की.
5/7
काफी लंबे वक्त से दलजीत अपने पेरेंट्स के संग पुणे में रह रही थीं. हालांकि, अब वो मुंबई में अपना नया आशियाना बना रही हैं.
काफी लंबे वक्त से दलजीत अपने पेरेंट्स के संग पुणे में रह रही थीं. हालांकि, अब वो मुंबई में अपना नया आशियाना बना रही हैं.
6/7
मुंबई मिरर से बात करते हुए दलजीत ने कहा कि हमने घर फाइनल कर लिया है. अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं, एक हफ्ते में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे. दोबारा से चीजें शुरू करने में थोड़ा वक्त लग ही जाता है.
मुंबई मिरर से बात करते हुए दलजीत ने कहा कि हमने घर फाइनल कर लिया है. अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं, एक हफ्ते में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे. दोबारा से चीजें शुरू करने में थोड़ा वक्त लग ही जाता है.
7/7
दूसरी शादी टूटने के बाद पुणे शिफ्ट होने पर एक्ट्रेस ने कहा कि कुछ वक्त तक वो शांति में रहना चाहती थीं. एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही थीं, ऐसे में उन चीजों का असर वो अपने बेटे जेडन पर नहीं पड़ने देना चाहती थीं.
दूसरी शादी टूटने के बाद पुणे शिफ्ट होने पर एक्ट्रेस ने कहा कि कुछ वक्त तक वो शांति में रहना चाहती थीं. एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही थीं, ऐसे में उन चीजों का असर वो अपने बेटे जेडन पर नहीं पड़ने देना चाहती थीं.
Published at : 15 Nov 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
Dajljiet Kaur

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Gautam Adani का बड़ा कदम: Data Centre , Power और Cement में करोड़ों का Investment| Paisa Live
Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Unclimbed Mountain Kailash: माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
दिल्ली क्राइम एस3 रिव्यू: इमोशनल थ्रिलर में हुमा कुरेशी की डार्क भूमिका, शेफाली शाह और रसिका दुग्गल
Embed widget