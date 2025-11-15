एक्सप्लोरर
दो बार टूटी एक्ट्रेस की शादी, एक बेटे की हैं मां, तलाक के बाद दर-दर भटकीं, 2 साल बाद बसा रहीं नया घर
दलजीत कौर आए दिन सुर्खियों में छाई रहती हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.
दलजीत कौर के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो दो बार टूटी शादी का दर्द झेल चुकी हैं. फिलहाल वो अपने बेटे जेडन की अकेले ही परवरिश कर रही हैं.
Published at : 15 Nov 2025 04:51 PM (IST)
