हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनएक्स हसबैंड के प्यार में फिर डूबीं टीवी की ये हसीना, शेयर की तस्वीरें, बोलीं - ‘सब कुछ बहुत खास है’

एक्स हसबैंड के प्यार में फिर डूबीं टीवी की ये हसीना, शेयर की तस्वीरें, बोलीं - ‘सब कुछ बहुत खास है’

Charu Asopa Rajeev Sen Pics: एक्ट्रेस चारु असोपा एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने एक्स हसबैंड संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जो काफी वायरल हो रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 11 Oct 2025 08:35 PM (IST)
Charu Asopa Rajeev Sen Pics: एक्ट्रेस चारु असोपा एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने एक्स हसबैंड संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जो काफी वायरल हो रही हैं.

टीवी की फेमस एक्ट्रेस रही चारु असोपा एक्टिंग से दूर होकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं. पिछले कुछ हफ्तों से एक्ट्रेस अपने एक्स हसबैंड राजीव सेन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आ रही हैं. हाल ही में दोनों एक बार फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकले. जिसकी झलक चारु ने सोशल मीडिया पर शेयर की. ये तस्वीरें अब खूब वायरल हो रही हैं.

1/7
चारु असोपा ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में वो कभी कार में सेल्फी लेती दिखी, तो कभी मॉल में पोज देती नजर आई.
चारु असोपा ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में वो कभी कार में सेल्फी लेती दिखी, तो कभी मॉल में पोज देती नजर आई.
2/7
इन तस्वीरों में चारु के साथ उनके एक्स हसबैंड राजीव सेन और लाडली बेटी जियाना सेन भी नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में चारु के साथ उनके एक्स हसबैंड राजीव सेन और लाडली बेटी जियाना सेन भी नजर आ रही हैं.
3/7
चारु और राजीव को इस तरह एकसाथ देख उनके फैंस हैरानी में पड़ गए हैं. हर सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर सवाल करता हुआ नजर आया.
चारु और राजीव को इस तरह एकसाथ देख उनके फैंस हैरानी में पड़ गए हैं. हर सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर सवाल करता हुआ नजर आया.
4/7
पूर्व पति के साथ ये खास तस्वीरें शेयर करते हुए चारु ने लिखा, ,
पूर्व पति के साथ ये खास तस्वीरें शेयर करते हुए चारु ने लिखा, , "लंबे वक्त बाद, हम साथ में ड्राइव पर गए। केवल हम, सिर्फ परिवार. ये हवाएं, हंसी, और गानों के बीच हमारी चुप्पी, हर एक चीज बहुत खास लगी.’
5/7
चारु ने आगे लिखा, ‘कई बार बहुत खूबसूरत चीजें वो नहीं होतीं जहां आप जाते हो, बल्कि वो होती हैं, जिनके साथ आप जाते हो. एक खूबसूरत शाम खूबसूरत लोगों के साथ बिताई हुई..
चारु ने आगे लिखा, ‘कई बार बहुत खूबसूरत चीजें वो नहीं होतीं जहां आप जाते हो, बल्कि वो होती हैं, जिनके साथ आप जाते हो. एक खूबसूरत शाम खूबसूरत लोगों के साथ बिताई हुई.."
6/7
बता दें कि कुछ दिनों पहले राजीव एक्स वाइफ चारु के बीकानेर वाले घर भी पहुंचे थे. जहां दोनों ने एकसाथ गणपति उत्सव सेलिब्रेट किया था.
बता दें कि कुछ दिनों पहले राजीव एक्स वाइफ चारु के बीकानेर वाले घर भी पहुंचे थे. जहां दोनों ने एकसाथ गणपति उत्सव सेलिब्रेट किया था.
7/7
राजीव और चारु ने साल 2019 में शादी की थी. शादी के बाद कपल एक बेटी के माता-पिता बने. फिर साल 2023 में दोनों ने तलाक ले लिया.
राजीव और चारु ने साल 2019 में शादी की थी. शादी के बाद कपल एक बेटी के माता-पिता बने. फिर साल 2023 में दोनों ने तलाक ले लिया.
Published at : 11 Oct 2025 08:35 PM (IST)
Tags :
Charu Asopa Rajiv Sen TV News

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
क्रिकेट
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पवन सिंह या ज्योति, किसके साथ दे रहे हैं भोजपुरी स्टार के गांववाले?
Bihar Elections: नौकरियों पर छिड़ी बहस, Tejashwi के वादे पर JDU-BJP का तंज, 'आसमान से आएगा पैसा?'
Bollywood News: Bollywood Celebrities ने कैसे मनाया करवा चौथ, आ गया वीडियो | Karwa Chauth 2024
Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
ISI को भेजता था खुफिया जानकारी, अलवर से 'महाठग' जासूस गिरफ्तार
हरियाणा
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड केस पर CM नायब सिंह सैनी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'अपराधी कितना भी...'
क्रिकेट
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
156 की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले बॉलर को रिलीज करेगी लखनऊ, बाहर होंगे 5 स्टार खिलाड़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
अमिताभ बच्चन ने बर्थडे पर फैंस से की मुलाकात, खुद बांटे गिफ्ट्स, सामने आई तस्वीरें
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
बरेली: तौकीर रजा के साथियों पर एक्शन, करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील होने से मचा हड़कंप
यूटिलिटी
मोदी सरकार की इस योजना से मिल सकता है सीधा फायदा, ऐसे करें एक क्लिक में चेक
मोदी सरकार की इस योजना से मिल सकता है सीधा फायदा, ऐसे करें एक क्लिक में चेक
शिक्षा
यूपी लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षा कल, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार देंगे यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2025
यूपी लोक सेवा आयोग की बड़ी परीक्षा कल, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार देंगे यूपीपीएससी पीसीएस प्री 2025
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget