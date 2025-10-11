एक्सप्लोरर
एक्स हसबैंड के प्यार में फिर डूबीं टीवी की ये हसीना, शेयर की तस्वीरें, बोलीं - ‘सब कुछ बहुत खास है’
Charu Asopa Rajeev Sen Pics: एक्ट्रेस चारु असोपा एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने एक्स हसबैंड संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. जो काफी वायरल हो रही हैं.
टीवी की फेमस एक्ट्रेस रही चारु असोपा एक्टिंग से दूर होकर भी लाइमलाइट में बनी रहती हैं. पिछले कुछ हफ्तों से एक्ट्रेस अपने एक्स हसबैंड राजीव सेन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आ रही हैं. हाल ही में दोनों एक बार फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकले. जिसकी झलक चारु ने सोशल मीडिया पर शेयर की. ये तस्वीरें अब खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 11 Oct 2025 08:35 PM (IST)
Tags :Charu Asopa Rajiv Sen TV News
