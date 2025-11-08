हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बिग बॉस 19' में मिस्टर फैजू के बारे में बात करते दिखे गौरव खन्ना, बोले- 'वो मेरे पीछे पड़ा रहता था..'

'बिग बॉस 19' में मिस्टर फैजू के बारे में बात करते दिखे गौरव खन्ना, बोले- 'वो मेरे पीछे पड़ा रहता था..'

बिग बॉस 19 का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे शो और भी ज्यादा मजेदार बनता जा रहा है. क्योंकि, हर कंटेस्टेंट ने अब अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया है. इस बार गौरव खन्ना भी गुस्से में दिखे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 05:53 PM (IST)
बिग बॉस 19 का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे शो और भी ज्यादा मजेदार बनता जा रहा है. क्योंकि, हर कंटेस्टेंट ने अब अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया है. इस बार गौरव खन्ना भी गुस्से में दिखे.

गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 में छाए हुए हैं. हाल ही में उन्होंने फरहाना भट्ट को अपना असली अंदाज दिखाया.उन्होंने दिखा दिया कि वो टीवी के सुपरस्टार हैं.

1/7
बिग बॉस 19 के घर में देखा जा रहा है कि गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी एक दूसरे से काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.
बिग बॉस 19 के घर में देखा जा रहा है कि गौरव खन्ना और मृदुल तिवारी एक दूसरे से काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं.
2/7
हाल ही में गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी और अमाल मलिक एक साथ बैठकर मिस्टर फैजू के बारे में बात करते हुए दिखे.
हाल ही में गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी और अमाल मलिक एक साथ बैठकर मिस्टर फैजू के बारे में बात करते हुए दिखे.
3/7
गौरव खन्ना ने इस दौरान सेलिब्रिटी मास्टरशेफ को याद किया और कहा,'फैजू को मेरे जितना ही आता था, लेकिन उसने बहुत ग्रो किया है.'
गौरव खन्ना ने इस दौरान सेलिब्रिटी मास्टरशेफ को याद किया और कहा,'फैजू को मेरे जितना ही आता था, लेकिन उसने बहुत ग्रो किया है.'
4/7
गौरव खन्ना की बात सुन अमाल मलिक ने कहा-हां वो अच्छा लड़का है, स्वीट बॉय. उसके बाद गौरव ने कहा,'फैजू मेरे पीछे पड़ा रहता था,भाई बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस में जाओ.'
गौरव खन्ना की बात सुन अमाल मलिक ने कहा-हां वो अच्छा लड़का है, स्वीट बॉय. उसके बाद गौरव ने कहा,'फैजू मेरे पीछे पड़ा रहता था,भाई बिग बॉस में जाओ, बिग बॉस में जाओ.'
5/7
गौरव ने कहा कि वो मास्टशेफ शो में ही ये बोला करता था. एक्टर ने मृदुल से कहा कि जैसा तू मेरे लिए यहां है, मेरे लिए वो वहां वैसा ही था. वो बहुत अच्छा लड़का है.
गौरव ने कहा कि वो मास्टशेफ शो में ही ये बोला करता था. एक्टर ने मृदुल से कहा कि जैसा तू मेरे लिए यहां है, मेरे लिए वो वहां वैसा ही था. वो बहुत अच्छा लड़का है.
6/7
गौरव ने कहा कि बिग बॉस में आने से पहले मैं उससे मिला था. उसने कहा था आप जाओ मैं आपके साथ हूं.
गौरव ने कहा कि बिग बॉस में आने से पहले मैं उससे मिला था. उसने कहा था आप जाओ मैं आपके साथ हूं.
7/7
गौरव ने कहा कि जब मैं मास्टरशेफ जीता था तब भी उसने मुझे उठा लिया था. उस दौरान वो वीडियो काफी वायरल हुआ था.
गौरव ने कहा कि जब मैं मास्टरशेफ जीता था तब भी उसने मुझे उठा लिया था. उस दौरान वो वीडियो काफी वायरल हुआ था.
Published at : 08 Nov 2025 05:53 PM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna Bigg Boss 19

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Embed widget