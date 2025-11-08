एक्सप्लोरर
'बिग बॉस 19' में मिस्टर फैजू के बारे में बात करते दिखे गौरव खन्ना, बोले- 'वो मेरे पीछे पड़ा रहता था..'
बिग बॉस 19 का फिनाले जैसे-जैसे करीब आ रहा है, वैसे-वैसे शो और भी ज्यादा मजेदार बनता जा रहा है. क्योंकि, हर कंटेस्टेंट ने अब अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया है. इस बार गौरव खन्ना भी गुस्से में दिखे.
गौरव खन्ना इन दिनों बिग बॉस 19 में छाए हुए हैं. हाल ही में उन्होंने फरहाना भट्ट को अपना असली अंदाज दिखाया.उन्होंने दिखा दिया कि वो टीवी के सुपरस्टार हैं.
Published at : 08 Nov 2025 05:53 PM (IST)
Tags :Gaurav Khanna Bigg Boss 19
