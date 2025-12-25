एक्सप्लोरर
दूसरे बेटे के जन्म के तुरंत बाद भारती के पति हर्ष ने कर दी तीसरे बच्चे की प्लानिंग शुरू, नर्स से कह दी ये बात
भारती सिंह ने हाल ही में दूसरे बेटे को जन्म दिया है. बेटे के जन्म से कॉमेडियन के परिवार में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. बता दें उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम काजू रखा है.
भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया का पहले से भी एक बेटा है, जिसका नाम उन्होंने गोला रखा है. दूसरी बार भी ये कपल बेटे के ही पेरेंट्स बने हैं. ऐसे में इनकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है.
1/7
2/7
Published at : 25 Dec 2025 02:36 PM (IST)
Tags :Bharti Singh Harsh Limbachiyaa
टेलीविजन
7 Photos
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
टेलीविजन
8 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं 'अनुपमा' की रील लाइफ बेटी , यकीन ना हो तो इन तस्वीरों पर डालें नजर
टेलीविजन
7 Photos
'अनुपमा' में प्रेरणा बन एंट्री मारने वाली कौन है ये हसीना? जल्द राही और प्रेम को करेगी दूर
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की टॉप 10 एक्ट्रेसेस में फिर रूपाली गांगुली ने मारी बाजी, शिल्पा शिंदे की भी हुई एंट्री, जानें- किसे मिली कौन सी पोजिशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, मुठभेड़ में दो महिला माओइस्ट की भी मौत
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की तैयारी? नितिन नबीन से मिले RLM के ये 3 विधायक
इंडिया
भारत की K-4 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, मुकाबले में पाकिस्तान के पास कौन सी?
साउथ सिनेमा
रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान भी मचाएंगे धमाल? मिथुन चक्रवर्ती ने कर दिया कंफर्म!
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion