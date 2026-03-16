बॉर्डर 2 से लेकर जैज सिटी तक, ईद के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो रही ये फिल्में-सीरीज

मार्च के महीने में कई शानदार फिल्में और सीरीज रिलीज हुईं और अब आने वाले हफ्ते में आने वाली हैं. ईद के मौके पर भी कई फिल्मों ओटीटी पर धमाका करेंगी. बॉर्डर 2 को भी आप अब ओटीटी पर देख पाएंगे. आइए जानते हैं ईद के मौके पर कौनसी फिल्मों और सीरीज रिलीज हो रही हैं.

बॉर्डर 2

थिएटर में रिलीज के बाद अब फिल्म ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. फिल्म 20 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे स्टार्स थे. बॉर्डर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.





पीकी ब्लाइंडर्स: द इमॉर्टल मैन

इसे टॉम हार्पर ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म पॉपुलर सीरीज 'पीकी ब्लाइंडर्स' की कहानी को आगे बढ़ाती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर 20 मार्च से देख सकते हैं.

द हाउसमेड

ये 19 मार्च से अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम होगी. इसे पॉल फेग ने डायरेक्ट किया है. ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर फ्रीडा मैकफैडेन की बेस्टसेलिंग नॉवेल पर बेस्ड है.

जैज सिटी

ये फिल्म 19 मार्च से सोनी लिव पर स्ट्रीम होगी. इसे सौमिक सेन ने डायरेक्ट किया है.

लास्ट वन लाफिंग यूके सीजन 2

इसे आप 19 मार्च से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. जिमी कैर और रोइसिन कोनाटी ने इसे होस्ट की गई है. इस कॉमेडी रियलिटी सीरीज में 10 कॉमेडियन शामिल हैं.

इनविंसिबल सीजन 4

इसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं. रॉबर्ट किर्कमैन ने इसे बनाया है. ये एनिमेटेड सुपरहीरो सीरीज है. 18 मार्च से इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हो रही है.

इम्परफेक्ट वूमेन

ये 18 मार्च से एप्पल टीवी पर रिलीज होगी. इम्परफेक्ट वूमेन अरामिंटा हॉल के नॉवेल पर बेस्ड है. लेस्ली लिंका ग्लैटर ने इसे डायरेक्ट किया है.

Chiraiya

ये जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है. इसे आप 20 मार्च से देख पाएंगे. फिल्म को शशांत शाह ने डायरेक्ट किया है. इसमें दिव्या दत्ता लीड रोल में नजर आएंगी.