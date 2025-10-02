हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'बालिका वधू' की 'बड़ी आनंदी' की 10 तस्वीरें, 37 साल की उम्र में अपने ग्लैमर से बरपाती हैं कहर

'बालिका वधू' की 'बड़ी आनंदी' की 10 तस्वीरें, 37 साल की उम्र में अपने ग्लैमर से बरपाती हैं कहर

बालिका वधू में बड़ी आनंदी की भूमिका निभाकर तोरल रासपुत्रा ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. आज भी ज्यादातर दर्शक तोरल को उनके रियल नेम से नहीं बल्कि आनंदी के नाम से जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 04:51 PM (IST)
बालिका वधू में बड़ी आनंदी की भूमिका निभाकर तोरल रासपुत्रा ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. आज भी ज्यादातर दर्शक तोरल को उनके रियल नेम से नहीं बल्कि आनंदी के नाम से जानते हैं.

बड़ी आनंदी के कैरेक्टर को तोरल रासपुत्रा ने बेहद ही खूबसूरती के साथ निभाया था. लेकिन क्या आपको पता है कि अब तोरल कैसी दखती हैं.

1/10
बड़ी आनंदी उर्फ तोरल रासपुत्रा का जन्म 1987 में 26 दिसंबर को कच्छ गुजरात में हुआ था.
बड़ी आनंदी उर्फ तोरल रासपुत्रा का जन्म 1987 में 26 दिसंबर को कच्छ गुजरात में हुआ था.
2/10
एक्ट्रेस के जन्म के कुछ ही समय बात उनकी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई. ऐसे में एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई मुंबई के जय हिंद स्कूल से की.
एक्ट्रेस के जन्म के कुछ ही समय बात उनकी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई. ऐसे में एक्ट्रेस ने अपनी पढ़ाई मुंबई के जय हिंद स्कूल से की.
3/10
उसके बाद तोरल रासपुत्रा ने आरए पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
उसके बाद तोरल रासपुत्रा ने आरए पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की.
4/10
तोरल रासपुत्रा ने की पर्सनल लाइफ पर गौर करें तो उन्होंने 2012 में बिजनेसमैन धवल के संग शादी की थी.
तोरल रासपुत्रा ने की पर्सनल लाइफ पर गौर करें तो उन्होंने 2012 में बिजनेसमैन धवल के संग शादी की थी.
5/10
हालांकि, 2018 में तोरल का तलाक हो गया था. उसके बाद से एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को खूब एंजॉय करती हैं.
हालांकि, 2018 में तोरल का तलाक हो गया था. उसके बाद से एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को खूब एंजॉय करती हैं.
6/10
तोरल रासपुत्रा सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती हैं.5
तोरल रासपुत्रा सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती हैं.5
7/10
तोरल के इंस्टाग्राम पर 248k फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं.
तोरल के इंस्टाग्राम पर 248k फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं और उनकी एक झलक पाने को बेताब रहते हैं.
8/10
तोरल रासपुत्रा हर आउटफिट में बेहद कमाल लगती हैं फिर चाहे वो इंडियान हो या वेस्टर्न.
तोरल रासपुत्रा हर आउटफिट में बेहद कमाल लगती हैं फिर चाहे वो इंडियान हो या वेस्टर्न.
9/10
तोरल रासपुत्र छोटे पर्दे पर खासा एक्टिव रहती हैं. कुछ वक्त पहले उन्हें कलर्स चैनल के शो डोरी में देखा गया था.
तोरल रासपुत्र छोटे पर्दे पर खासा एक्टिव रहती हैं. कुछ वक्त पहले उन्हें कलर्स चैनल के शो डोरी में देखा गया था.
10/10
हालांकि, तोरल को बालिका वधू जितनी पहचान किसी और सीरियल से नहीं मिली. अब ज्यादातर वो साइड रोल में नजर आती हैं.
हालांकि, तोरल को बालिका वधू जितनी पहचान किसी और सीरियल से नहीं मिली. अब ज्यादातर वो साइड रोल में नजर आती हैं.
Published at : 02 Oct 2025 04:51 PM (IST)
Tags :
Balika Vadhu Toral Rasputra

Photo Gallery

View More
