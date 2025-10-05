हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस

मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस

Anushka Sen Monokini Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का सेन अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. उनकी हालिया तस्वीरों ने भी सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 05 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Anushka Sen Monokini Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का सेन अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. उनकी हालिया तस्वीरों ने भी सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है.

टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. यहां वो अक्सर अपनी खूबसूरत फोटोज शेयर करती नजर आती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी ग्लैमरस फोटोज पोस्ट की हैं.

1/7
अनुष्का सेन ने इंस्टाग्राम पर मोनोकिनी लुक में अपनी कई फोटोज शेयर की हैं. 23 साल की एक्ट्रेस की ये फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
अनुष्का सेन ने इंस्टाग्राम पर मोनोकिनी लुक में अपनी कई फोटोज शेयर की हैं. 23 साल की एक्ट्रेस की ये फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
2/7
मरून कलर की मोनोकिनी पहने अनुष्का पूल साइड बैठी दिखाई दे रही हैं. इस लुक में वो बेहद ग्लैमरस लग रही हैं.
मरून कलर की मोनोकिनी पहने अनुष्का पूल साइड बैठी दिखाई दे रही हैं. इस लुक में वो बेहद ग्लैमरस लग रही हैं.
3/7
भीगे बालों और मोनोकिनी में अनुष्का अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं.
भीगे बालों और मोनोकिनी में अनुष्का अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं.
4/7
कई फोटोज में एक्ट्रेस कैमरे की तरफ देखकर पोज दे रही हैं तो कई फोटोज में अपनी धुन में गुम नजर आ रही हैं.
कई फोटोज में एक्ट्रेस कैमरे की तरफ देखकर पोज दे रही हैं तो कई फोटोज में अपनी धुन में गुम नजर आ रही हैं.
5/7
अनुष्का ने कुछ ब्लैक-एंड व्हाइट फोटोज भी शेयर की हैं. एक-एक फोटो में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं.
अनुष्का ने कुछ ब्लैक-एंड व्हाइट फोटोज भी शेयर की हैं. एक-एक फोटो में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं.
6/7
फोटोज के साथ अनुष्का सेन ने कैप्शन में मरमेड की इमोजी ऐड की है. अब एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
फोटोज के साथ अनुष्का सेन ने कैप्शन में मरमेड की इमोजी ऐड की है. अब एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
7/7
एक फैन ने लिखा- 'आप बेहद गॉर्जियस लग रही हैं.' दूसरे फैन ने कहा- 'इन खूबसूरत फोटोज के साथ आपने मेरा दिल क्यों चुरा लिया है.'
एक फैन ने लिखा- 'आप बेहद गॉर्जियस लग रही हैं.' दूसरे फैन ने कहा- 'इन खूबसूरत फोटोज के साथ आपने मेरा दिल क्यों चुरा लिया है.'
Published at : 05 Oct 2025 07:05 PM (IST)
Baalveer Anushka Sen Anushka Sen Pics

Photo Gallery

