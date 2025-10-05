एक्सप्लोरर
मोनोकिनी में अनुष्का सेन की 7 तस्वीरें, 23 साल की हसीना का हुस्न देख बौखलाए फैंस
Anushka Sen Monokini Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का सेन अपने ग्लैमरस लुक्स से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. उनकी हालिया तस्वीरों ने भी सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है.
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. यहां वो अक्सर अपनी खूबसूरत फोटोज शेयर करती नजर आती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी ग्लैमरस फोटोज पोस्ट की हैं.
Published at : 05 Oct 2025 07:05 PM (IST)
