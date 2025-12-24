कई रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रेरणा शो में रजनी की बेटी बनकर एंट्री लेगी. वहीं, कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि अनुपमा जब अनु की रसोई चलाया करती थी, उस वक्त एक छोटी बच्ची के संग टाइम स्पेंड किया करती थी. प्रेरणा वही छोटी बच्ची है.