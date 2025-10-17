अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने दिवाली के लिए रॉयल और ग्लैमरस एथनिक लुक चुना. अंकिता ने रॉयल ब्लू लहंगा स्टाइल साड़ी पहना, जिस पर गोल्डन बीडिंग थी, डीप-नेक ब्लाउज़ और शिमरी शीयर दुपट्टे के साथ. उन्होंने हैवी सिल्वर-और-ब्लू स्टोन चोकर नेकलेस और झुमके पहने. और सटल मेकअप व छोटी बिंदी के साथ ट्रेडिशनल लुक पूरा किया. विक्की ने ब्लैक लॉन्ग जैकेट पहनी, जिस पर गोल्डन और आइवरी धागों से कॉलर और कंधों पर हैवी कढ़ाई थी.
मुकेश छाबड़ा इस दिवाली पार्टी में स्टाइलिश एथनिक लुक में नज़र आए. उन्होंने हल्के नीले और सफ़ेद रंग का ओमब्रे कुर्ता पहना है. कुर्ते पर सफेद रंग की कढ़ाई है, खासकर नीचे की तरफ़ डियर और पेड़ों के पैटर्न बने हुए हैं, जो इसे एक यूनिक और विंटर वाइब दे रहे हैं. कुर्ते को उन्होंने सफेद चूड़ीदार पजामे के साथ पेयर किया है. जूतों में, उन्होंने काले रंग के लोफ़र पहने हैं जिन पर गोल्डन रंग का काम किया गया है.
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा इस दिवाली पार्टी में ग्लैमरस मैचिंग लुक में नजर आए. तेजस्वी ने सिल्वर शिमरी साड़ी पहनी थी, जो ग्लॉसी फैब्रिक की बनी थी, और इसे उन्होंने डीप-कट स्लीवलेस सीक्विन वर्क ब्लाउज़ के साथ पेयर किया था. जूलरी में उन्होंने डायमंड चोकर नेकलेस, ब्रेसलेट और सिल्वर क्लच कैरी किया. वहीं करण कुंद्रा ने ब्लैक पठानी कुर्ता और सलवार के साथ मैचिंग काला शॉल ओढ़ा, जिसमें हल्की कढ़ाई और शिमर डिटेलिंग थी. ब्लैक लोफर्स में उनका लुक पूरा हुआ. दोनों का ब्लैक और सिल्वर का यह कॉम्बिनेशन दिवाली पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट और रॉयल लगा.
जन्नत ने विक्की और अंकिता की दिवाली पार्टी के लिए नीले रंग की सीक्विन साड़ी पहनी थी. यह डार्क ब्लू कलर की प्लेन साड़ी है, जिसे उन्होंने गहरे नीले और डीप-नेक ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. ब्लाउज़ मे पूरी तरह से सीक्विन वर्क है, जो उनके लुक को ग्लैमरस और पार्टी-रेडी बना रहा है. एक्सेसरीज में जन्नत ने अपने गले में एक सिंपल डायमंड चोकर नेकलेस और हाथों में ब्रेसलेट पहना है. उन्होंने अपने बाल खुले और हल्के वेवी रखे हैं, जो उनके एथनिक लुक को एक मॉडर्न टच दे रहे हैं.
रेमो और लिजेल डिसूजा ने दिवाली पार्टी के लिए ऑल-ब्लैक एथनिक लुक चुना. रेमो ने काले रंग की लंबी जैकेट-स्टाइल कुर्ता पहना, जिस पर सिल्वर धागों से बारीक कढ़ाई थी, और इसे काले वेलवेट पजामे के साथ पेयर किया. उन्होंने चमकीले काले फॉर्मल जूते और चश्मा के साथ लुक पूरा किया. लिज़ेल ने काले अनारकली गाउन पहना, जिसकी हेमलाइन पर कलरफुल हैवी बॉर्डर थी, और इसे ब्लैक पशमीना दुपट्टे के साथ पेयर किया. उन्होंने गोल्डन झुमके, मैचिंग चूड़ियां और हैवी एम्ब्रॉयडरी क्लच कैरी किया.
एली अवराम का यह लुक विक्की और अंकिता की दिवाली पार्टी के लिए बेहद एलीगेंट और ग्रेसफुल था. उन्होंने सिल्वर शेड की नेट साड़ी पहनी, जिस पर सीक्विन और मोती की डिटेलिंग थी. मैचिंग ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी ने उनके लुक को और भी क्लासी बना दिया. खुले बाल और नैचुरल मेकअप ने इस एथनिक स्टाइल को परफेक्ट फेस्टिव टच दिया, सिंपल, सॉफ्ट और शाइनी, बिल्कुल दिवाली नाइट के मूड के लिए.
नील नितिन मुकेश और उनकी पत्नी शिवानी इस दिवाली पार्टी में रॉयल पर्पल और गोल्ड थीम में नजर आए. शिवानी ने गहरे पर्पल रंग का शरारा सेट पहना था, जिसमें नेकलाइन और हेमलाइन पर हैवी गोल्ड जरी की कढ़ाई थी. उन्होंने मैचिंग दुपट्टा लिया, बाल स्लीक बन में रखे और सिंपल गोल्ड झुमके और छोटी बिंदी पहनी. नील ने रॉयल पर्पल सिल्क कुर्ता पहना और इसे हल्के बेज पजामे के साथ पेयर किया. उन्होंने नेवी ब्लू एम्ब्रॉयडरी वाले जूते और सिंपल चेन पहनी. दोनों का पर्पल और गोल्ड कॉम्बिनेशन दिवाली के लिए बेहद ट्रेंडी और रिच लग रहा था.
संजीदा शेख विक्की और अंकिता की दिवाली पार्टी में शानदार ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने लाल, काले और गोल्डन स्ट्रिप बॉर्डर वाली एक ब्लैक शिफॉन साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने सिल्वर शिमरी स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. यह साड़ी और सिल्वर ब्लाउज का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा है. एक्सेसरीज़ में, उन्होंने हैवी गोल्ड टेम्पल जूलरी पहनी है, जिसमें एक मोटा चोकर नेकलेस और मैचिंग झुमके हैं, जो उनके लुक को फेस्टिव बना रहे हैं. मेकअप मिनिमल है और उन्होंने माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी लगाई है. उन्होंने अपने बालों को स्लीक बन में बांधा है और हाथ में एक लाल क्लच कैरी किया है.
बाबिल खान विक्की और अंकिता की दिवाली पार्टी में गुलाबी रंग के शानदार कुर्ते में नजर आए. यह ब्राइट पिंक कुर्ता सफेद और हरे धागे से की गई फूलों की बारीक कढ़ाई से सजा हुआ था, जो इसे एक फेस्टिव लुक दे रहा था. उन्होंने इसे सफेद रंग के ट्राउजर-स्टाइल पजामे के साथ पेयर किया था. फुटवियर में बाबिल ने मरून रंग के जूते पहने थे. उनके घुंघराले बाल और हल्की मुस्कान ने उनके पूरे लुक को यंग, वाइब्रेंट और स्टाइलिश बना दिया.
विशाल जेठवा विक्की और अंकिता की दिवाली पार्टी में पूरे काले रंग के ग्लैम लुक में नजर आए. उन्होंने काले रंग का लंबा कुर्ता पहना था, जिस पर काले रंग के सीक्वेंस का बारीक काम किया गया था, जो उन्हें पार्टी के लिए स्टाइलिश लुक दे रहा था. कुर्ते में वी-कट कॉलर थी और इसे उन्होंने काले रंग के ट्राउजर के साथ पेयर किया था, जिससे मोनोक्रोम लुक दिखा. फुटवियर में उन्होंने काले रंग के लोफर पहने थे. उनका हेयरस्टाइल पीछे की ओर सेट किया हुआ था.
