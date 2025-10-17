संजीदा शेख विक्की और अंकिता की दिवाली पार्टी में शानदार ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं. उन्होंने लाल, काले और गोल्डन स्ट्रिप बॉर्डर वाली एक ब्लैक शिफॉन साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने सिल्वर शिमरी स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. यह साड़ी और सिल्वर ब्लाउज का कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा है. एक्सेसरीज़ में, उन्होंने हैवी गोल्ड टेम्पल जूलरी पहनी है, जिसमें एक मोटा चोकर नेकलेस और मैचिंग झुमके हैं, जो उनके लुक को फेस्टिव बना रहे हैं. मेकअप मिनिमल है और उन्होंने माथे पर एक छोटी सी लाल बिंदी लगाई है. उन्होंने अपने बालों को स्लीक बन में बांधा है और हाथ में एक लाल क्लच कैरी किया है.