टेलीविजन

पति विक्की जैन को बांहों में भरकर रोमांटिक हुईं अंकिता लोखंडे, शेयर कर दी ऐसी ऐसी तस्वीरें की देखकर हैरान रह जाएंगे

Ankita-Vicky Pics: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन टीवी के मोस्ट पॉपुलर कपल हैं. एक्ट्रेस अक्सर पति संग अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. वहीं अब उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 22 Sep 2025 11:53 AM (IST)
Ankita-Vicky Pics: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन टीवी के मोस्ट पॉपुलर कपल हैं. एक्ट्रेस अक्सर पति संग अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. वहीं अब उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

अंकिता लोखंडे के बिजनेसमैन पति विक्की जैन का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था. उनके हाथ में काफी टांके आए थे. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर पति विक्की जैन को बांहों में भरकर ऐसी-ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा

1/7
बता दें कि अंकिता जैन ने अपने पति विक्की जैन संग अपने पुराने फोटोशूट से कई तस्वीरें शेयर की हैं. विक्की फिलहाल एक्सीडेंट के बाद घर पर अब रिकवरी मोड में हैं. जानकार के मुताबिक उनके दाहिने हाथ में काफी चोट आई थी और उन्हें 45 टांके लगे हैं.
बता दें कि अंकिता जैन ने अपने पति विक्की जैन संग अपने पुराने फोटोशूट से कई तस्वीरें शेयर की हैं. विक्की फिलहाल एक्सीडेंट के बाद घर पर अब रिकवरी मोड में हैं. जानकार के मुताबिक उनके दाहिने हाथ में काफी चोट आई थी और उन्हें 45 टांके लगे हैं.
2/7
अंकिता लोखंडे ने संडे को अपने इंस्टा पर पति संग कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की. फोटोज में पति-पत्नी एक जैसे कलर की ड्रेस में ट्विनिंग करते हुए जंच रहे हैं.
अंकिता लोखंडे ने संडे को अपने इंस्टा पर पति संग कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की. फोटोज में पति-पत्नी एक जैसे कलर की ड्रेस में ट्विनिंग करते हुए जंच रहे हैं.
3/7
पति को बांहों में भरकर अंकिता काफी खुश लग रही हैं. वहीं विक्की भी अपनी एक्ट्रेस बीवी पर पूरी तरह फिदा दिख रहे हैं.
पति को बांहों में भरकर अंकिता काफी खुश लग रही हैं. वहीं विक्की भी अपनी एक्ट्रेस बीवी पर पूरी तरह फिदा दिख रहे हैं.
4/7
लुक की बात करें तो अंकिता प्लेन पर्पल साड़ी संग मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज में काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं.
लुक की बात करें तो अंकिता प्लेन पर्पल साड़ी संग मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज में काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं.
5/7
अपने साड़ी लुक के साथ उन्होंने डायमंड ज्वेलरी कैरी की है जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है.
अपने साड़ी लुक के साथ उन्होंने डायमंड ज्वेलरी कैरी की है जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है.
6/7
वहीं विक्की जैन ने अपनी पत्नी अंकिता को कॉम्पलिमेंट करते हुए लाइट पिंक कलर का फ्लोरल प्रिंट का कुर्ता पहना हुआ है जिसमें वे काफी डैशिंग लग रहे हैं.
वहीं विक्की जैन ने अपनी पत्नी अंकिता को कॉम्पलिमेंट करते हुए लाइट पिंक कलर का फ्लोरल प्रिंट का कुर्ता पहना हुआ है जिसमें वे काफी डैशिंग लग रहे हैं.
7/7
पति विक्की जैन संग अकिंता की ये रोमांटिक तस्वीरें अब इंटरनेट पर आग लगा रही हैं और फैंस इस जोड़ी पर खूब प्यार बरसा रहे हैं.
पति विक्की जैन संग अकिंता की ये रोमांटिक तस्वीरें अब इंटरनेट पर आग लगा रही हैं और फैंस इस जोड़ी पर खूब प्यार बरसा रहे हैं.
Published at : 22 Sep 2025 11:53 AM (IST)
Tags :
Vicky Jain Ankita Lokhande

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
