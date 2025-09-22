एक्सप्लोरर
पति विक्की जैन को बांहों में भरकर रोमांटिक हुईं अंकिता लोखंडे, शेयर कर दी ऐसी ऐसी तस्वीरें की देखकर हैरान रह जाएंगे
Ankita-Vicky Pics: अंकिता लोखंडे और विक्की जैन टीवी के मोस्ट पॉपुलर कपल हैं. एक्ट्रेस अक्सर पति संग अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. वहीं अब उनकी लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
अंकिता लोखंडे के बिजनेसमैन पति विक्की जैन का हाल ही में एक्सीडेंट हो गया था. उनके हाथ में काफी टांके आए थे. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर पति विक्की जैन को बांहों में भरकर ऐसी-ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा
Published at : 22 Sep 2025 11:53 AM (IST)
टेलीविजन
