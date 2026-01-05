जय भानुशाली और माही विज ने शादी के 14 साल बाद अलग होने की अनाउंसमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया है. वहीं सैपरेशन की ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने के बाद माही ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ क्रिप्टिक नोट्स शेयर किए थे. जिसके बाद कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये नोट्स जय भानुशाली के लिए थे, लेकिन माही ने जय के साथ अब एक तस्वीर और एक मैसेज शेयर करके इन सभी दावों को खारिज कर दिया है साथ ही मीडिया पर भड़ास भी निकाली है.

जय संग तस्वीर शेयर कर माही ने मीडिया पर साधा निशाना

जब माही ने गुड पर्सन और सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देने के बारे में स्टोरीज पोस्ट कीं, तो सभी ने मान लिया कि माही कुछ कहना चाह रही हैं और इसके बाद लोगों ने जय को निशाना बनाना शुरू कर दिया. हालांकि इसके बाद माही ने अपने एक्स हसबैंड के साथ एक सेल्फी शेयर करते हुए लिखा, "हां, ये हम हैं." उन्होंने आगे लिखा, "लाइक्स और कमेंट्स के लिए मीडिया किसी भी हद तक गिर सकता है. मेरी स्टोरीज जय के लिए नहीं हैं. इसे गंदा मत बनाओ, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारा जर्नलिज्म है."





एक और इंस्टा स्टोरी में, अभिनेत्री ने अपने अनुमानों के लिए मीडिया की आलोचना की और कड़े शब्दों में कहा, "चलो लोगों के बीबीएस से निकल के कुछ तो मिल रहा मीडिया को पोस्ट करने के लिए. क्रिप्टिक पोस्ट, हाहाहाहा... कितने बुरे हाल हैं लोगों के, पीटीआई तक के वीडियो डाल देते हैं."





माही विज और जय भानुशाली के बारे में

माही विज और जय भानुशाली ने 11 नवंबर, 2011 को शादी की थी और वे तीन बच्चों के माता-पिता हैं . उनकी बेटी तारा, का जन्म 2019 में हुआ था. इससे पहले उन्होंने दो बच्चो राजवीर और खुशी को साल 2017 में एडॉप्ट किया था.अलग होने की घोषणा करते हुए, एक्स कपल ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लिखा, “आज हम जीवन की इस जर्नी में अलग होने का फैसला करते हैं, फिर भी हम हमेशा एक-दूसरे का साथ देंगे. पीस, ग्रोथ, काइंडनेस, और ह्यूमैनिटी हमेशा से हमारे गाइडिंग वैल्यूज रहे हैं. हम बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट फ्रेंड्स, और उनके लिए जो कुछ भी सही है, वह करने के लिए हम हमेशा कमिट रहेंगे.

भले ही हम अलग-अलग रास्तों पर चल रहे हैं, लेकिन इस कहानी में कोई विलेन नहीं है और इस फैसले से कोई निगेटिविटी नहीं जुड़ी है. कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले, प्लीज जान लें कि हमने पीस को ड्रामा से ऊपर और सेनिटी को सबसे ऊपर चुना है. हम एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हमेशा की तरह दोस्त बने रहेंगे. माही विज और जय भानुशाली, आगे बढ़ते हैं.”