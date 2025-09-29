एक्सप्लोरर
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अक्सर चर्चा में रहती हैं. वो सोशल मीडिया पर लगातार फोटोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने साड़ी में नई फोटोज शेयर की हैं.
अंकिता लोखंडे की नई फोटोज देखनेके बाद फैंस थोड़े टेंशन में आ गए हैं. यूजर्स अंकिता से उनके हाल-चाल पूछ रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :Ankita Lokahnde
टेलीविजन
7 Photos
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
टेलीविजन
7 Photos
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'
टेलीविजन
10 Photos
60 साल की उम्र में भी बेहद खूबसूरत हैं दीपिका चिखलिया, देखें टीवी की 'सीता' की 10 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
तारक मेहता की बबीता जी ने इस खास शख्स के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, यूजर्स पूछने लगे-अब आपकी उम्र क्या है?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
टेलीविजन
7 Photos
बेटी और एक्स पति राजीव सेन संग दुर्गा पूजा में शामिल हुईं चारू असोपा, फैंस बोले- 'अब अलग मत होना'
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion