हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकाजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस

काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस

पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अक्सर चर्चा में रहती हैं. वो सोशल मीडिया पर लगातार फोटोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने साड़ी में नई फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Sep 2025 02:38 PM (IST)
पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अक्सर चर्चा में रहती हैं. वो सोशल मीडिया पर लगातार फोटोज शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने साड़ी में नई फोटोज शेयर की हैं.

अंकिता लोखंडे की नई फोटोज देखनेके बाद फैंस थोड़े टेंशन में आ गए हैं. यूजर्स अंकिता से उनके हाल-चाल पूछ रहे हैं.

1/7
अंकिता लोखंडे ने ऑरेंज साड़ी में कई सारी फोटोज शेयर की हैं. इसमें वो कैंडिड पोज देती दिखीं.
अंकिता लोखंडे ने ऑरेंज साड़ी में कई सारी फोटोज शेयर की हैं. इसमें वो कैंडिड पोज देती दिखीं.
2/7
फोटोज में अंकिता के चेहरे पर थोड़ी उदासी दिखी. साथ ही उनका काजल फैला हुआ था और बाल भी बिखरे हुए थे.
फोटोज में अंकिता के चेहरे पर थोड़ी उदासी दिखी. साथ ही उनका काजल फैला हुआ था और बाल भी बिखरे हुए थे.
3/7
उन्होंने इस लुक को ईयररिंग्स और बिंदी से कंप्लीट किया और नो-मेकअप लुक फ्लॉन्ट किया.
उन्होंने इस लुक को ईयररिंग्स और बिंदी से कंप्लीट किया और नो-मेकअप लुक फ्लॉन्ट किया.
4/7
फोटोज देखने के बाद फैंस अंकिता से उनकी सेहत को लेकर हाल चाल पूछ रहे हैं. एक यूजर ने तो लिखा- अंकिता बहुत उदास लग रही है.
फोटोज देखने के बाद फैंस अंकिता से उनकी सेहत को लेकर हाल चाल पूछ रहे हैं. एक यूजर ने तो लिखा- अंकिता बहुत उदास लग रही है.
5/7
अंकिता ने फोटोज के कैप्शन में लिखा- एक्टिंग की खासियत ट्रांसफॉर्मेशन में है. पूरी तरह से किसी और शख्स में बदल जाना कि लोग ये भूल जाएं कि आप कौन हैं. उन्हें सिर्फ ये याद रहे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया.
अंकिता ने फोटोज के कैप्शन में लिखा- एक्टिंग की खासियत ट्रांसफॉर्मेशन में है. पूरी तरह से किसी और शख्स में बदल जाना कि लोग ये भूल जाएं कि आप कौन हैं. उन्हें सिर्फ ये याद रहे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया.
6/7
बता दें कि अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर फोटोशूट शेयर करती रहती हैं. अंकिता को पति विक्की जैन के साथ भी ज्यादातर समय बिताते देखा जाता है.
बता दें कि अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर फोटोशूट शेयर करती रहती हैं. अंकिता को पति विक्की जैन के साथ भी ज्यादातर समय बिताते देखा जाता है.
7/7
अंकिता और विक्की साथ में सारे फेस्टिवल मनाते हैं. कुछ समय पहले अंकिता के पति विक्की जैन के साथ एक्सीडेंट हो गया था. इसमें उनके हाथ में चोट आ गई थी. हालांकि, अब विक्की पूरी तरह से ठीक हैं.
अंकिता और विक्की साथ में सारे फेस्टिवल मनाते हैं. कुछ समय पहले अंकिता के पति विक्की जैन के साथ एक्सीडेंट हो गया था. इसमें उनके हाथ में चोट आ गई थी. हालांकि, अब विक्की पूरी तरह से ठीक हैं.
Published at : 29 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Ankita Lokahnde

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indian Oil की बड़ी खोज: Andaman की धरती के नीचे छुपा है gas का खज़ाना! Paisa Live
Share Market की अगली चाल: RBI meeting, 20 नए IPO और विदेशी निवेशकों की नजर! Paisa Live
Max Hospital में इलाज? इन 4 बीमा कंपनियों पर अब भरोसा न करें Cashless Claims के लिए!| Paisa Live
Riot Control Drill:परेड ग्राउंड में सेना की स्पेशल ड्रिल,दंगाइयों को काबू करने की दी गई खास ट्रेनिंग
Durga Puja Pandal Controversy: मुर्शिदाबाद के Pandal में 'एंटी-इंडिया' चेहरों को असुर दिखाया!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
साउथ सिनेमा
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
2025 में आईं 10 ब्लॉकबस्टर, जिनमें से आधे के रिकॉर्ड 'ओजी' ने पलक झपकते ही तोड़ दिए
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
हेल्थ
Processed Food Heart Disease Risk: पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget