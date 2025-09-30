कंवर ने बताया कि टीवी एक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में कितनी भी दिक्कतें क्यों न हों, उन्हें सेट पर जाकर मुस्कुराते हुए और पूरी एनर्जी के साथ काम करना ही पड़ता है. कैमरे के सामने यह बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कि आप परेशान हैं या निजी जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं.