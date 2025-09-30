एक्सप्लोरर
टीवी पर काम करना इस एक्टर के लिए मुश्किल, बोले- पर्सनल लाइफ में क्या परेशानी कुछ पता नहीं चलता
Kanwar Dhillon TV Struggles: टीवी एक्टर कंवर ढिल्लों का कहना है कि टीवी इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं. क्योंकि पर्सनल परेशानियों के बावजूद एक्टर्स को सेट पर हमेशा एनर्जेटिक दिखना पड़ता है.
टीवी इंडस्ट्री को अक्सर ग्लैमर और चमक-दमक से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक्टर्स की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल छिपी होती है. हाल ही में टीवी एक्टर कंवर ढिल्लों ने इस बारे में खुलकर बात की. कंवर ढिल्लों एक जाने-माने टेलीविजन एक्टर हैं, जिन्होंने 'पांड्या स्टोर', 'एक आस्था ऐसी भी' और 'इश्क का रंग सफेद' जैसे शोज में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई है.
30 Sep 2025 11:08 PM (IST)
