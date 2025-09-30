हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी पर काम करना इस एक्टर के लिए मुश्किल, बोले- पर्सनल लाइफ में क्या परेशानी कुछ पता नहीं चलता

टीवी पर काम करना इस एक्टर के लिए मुश्किल, बोले- पर्सनल लाइफ में क्या परेशानी कुछ पता नहीं चलता

Kanwar Dhillon TV Struggles: टीवी एक्टर कंवर ढिल्लों का कहना है कि टीवी इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं. क्योंकि पर्सनल परेशानियों के बावजूद एक्टर्स को सेट पर हमेशा एनर्जेटिक दिखना पड़ता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 11:15 PM (IST)
Kanwar Dhillon TV Struggles: टीवी एक्टर कंवर ढिल्लों का कहना है कि टीवी इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं. क्योंकि पर्सनल परेशानियों के बावजूद एक्टर्स को सेट पर हमेशा एनर्जेटिक दिखना पड़ता है.

टीवी इंडस्ट्री को अक्सर ग्लैमर और चमक-दमक से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके पीछे एक्टर्स की कड़ी मेहनत और स्ट्रगल छिपी होती है. हाल ही में टीवी एक्टर कंवर ढिल्लों ने इस बारे में खुलकर बात की. कंवर ढिल्लों एक जाने-माने टेलीविजन एक्टर हैं, जिन्होंने 'पांड्या स्टोर', 'एक आस्था ऐसी भी' और 'इश्क का रंग सफेद' जैसे शोज में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई है.

टीवी इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं है और इसे एक्टर कंवर ढिल्लों भी मानते हैं. उनका कहना है कि दर्शक जो ग्लैमर और चार्म स्क्रीन पर देखते हैं, उसके पीछे काफी मेहनत और सैक्रिफाइस छुपा होता है.
टीवी इंडस्ट्री में काम करना आसान नहीं है और इसे एक्टर कंवर ढिल्लों भी मानते हैं. उनका कहना है कि दर्शक जो ग्लैमर और चार्म स्क्रीन पर देखते हैं, उसके पीछे काफी मेहनत और सैक्रिफाइस छुपा होता है.
कंवर ने बताया कि टीवी एक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में कितनी भी दिक्कतें क्यों न हों, उन्हें सेट पर जाकर मुस्कुराते हुए और पूरी एनर्जी के साथ काम करना ही पड़ता है. कैमरे के सामने यह बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कि आप परेशान हैं या निजी जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं.
कंवर ने बताया कि टीवी एक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि चाहे उनकी पर्सनल लाइफ में कितनी भी दिक्कतें क्यों न हों, उन्हें सेट पर जाकर मुस्कुराते हुए और पूरी एनर्जी के साथ काम करना ही पड़ता है. कैमरे के सामने यह बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए कि आप परेशान हैं या निजी जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं.
कंवर ने आगे कहा कि टीवी एक्टर्स को अक्सर लंबे ब्रेक नहीं मिलते और लगातार शूटिंग करनी पड़ती है. ऐसे में मेन्टल फॉर्म से बेहद मजबूत रहना जरूरी होता है. एक्टिंग करते समय उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी एनर्जी को बनाए रखें और इमोशन पर कंट्रोल रखें.
कंवर ने आगे कहा कि टीवी एक्टर्स को अक्सर लंबे ब्रेक नहीं मिलते और लगातार शूटिंग करनी पड़ती है. ऐसे में मेन्टल फॉर्म से बेहद मजबूत रहना जरूरी होता है. एक्टिंग करते समय उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी एनर्जी को बनाए रखें और इमोशन पर कंट्रोल रखें.
कंवर ने यही वजह दी कि टीवी के सेट पर काम करना काफी दबाव से भरा होता है. उन्होंने यह भी कहा कि टीवी शोज लंबे समय तक चलते हैं, जिससे फिटनेस, आराम और रिकवरी पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है.
कंवर ने यही वजह दी कि टीवी के सेट पर काम करना काफी दबाव से भरा होता है. उन्होंने यह भी कहा कि टीवी शोज लंबे समय तक चलते हैं, जिससे फिटनेस, आराम और रिकवरी पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है.
कंवर ने आगे कहां की दर्शकों को पर्दे पर जो परफेक्शन दिखता है, वह असल में एक्टर्स की मेहनत का नतीजा होता है. लेकिन कैमरे के पीछे वे अपनी परेशानियां दिखा भी नहीं सकते.
कंवर ने आगे कहां की दर्शकों को पर्दे पर जो परफेक्शन दिखता है, वह असल में एक्टर्स की मेहनत का नतीजा होता है. लेकिन कैमरे के पीछे वे अपनी परेशानियां दिखा भी नहीं सकते.
कंवर का मानना है कि टीवी की ऑडियंस आज भी बेहद लॉयल है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भले ही तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन टीवी का अपना चार्म है, जिसे हटाया नहीं जा सकता. यही कारण है कि टीवी पर काम करना एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती दोनों है.
कंवर का मानना है कि टीवी की ऑडियंस आज भी बेहद लॉयल है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भले ही तेजी से बढ़ रहे हों, लेकिन टीवी का अपना चार्म है, जिसे हटाया नहीं जा सकता. यही कारण है कि टीवी पर काम करना एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती दोनों है.
कंवर हाल ही में बंदे कुछ और ही म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया. वे फिलहाल में टीवी शो उड़ने की आशा में कैरेक्टर सचीं देशमुख की भूमिका निभा रहे हैं.
कंवर हाल ही में बंदे कुछ और ही म्यूजिक वीडियो में भी नजर आए, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया. वे फिलहाल में टीवी शो उड़ने की आशा में कैरेक्टर सचीं देशमुख की भूमिका निभा रहे हैं.
Published at : 30 Sep 2025 11:08 PM (IST)
