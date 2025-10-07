एक्सप्लोरर
कितनी बदल गई हैं 'मीरा', चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया का बदल गया है लुक, देखकर लग जाएगा झटका
Aashika Bhatia 10 Photos: टीवी की चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया ने अपनी एक्टिंग से खूब पहचान बनाई. लेकिन अब वो पहले से काफी बदल गई हैं. आज आशिका अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
कभी टीवी पर ‘मीरा’ बनकर सबका दिल जीतने वाली आशिका भाटिया अब पहले से काफी बदल चुकी हैं. छोटी सी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली आशिका आज ग्लैमरस लुक से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस भी यकीन नहीं कर पाते कि ये वही प्यारी सी मीरा है. बचपन की मासूमियत के बाद अब आशिका का स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज़ लोगों को दीवाना बना रहा है. आइए देखते हैं आशिका भाटिया की बेहद खूबसूरत तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 07 Oct 2025 02:48 PM (IST)
