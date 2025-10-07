हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकितनी बदल गई हैं 'मीरा', चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया का बदल गया है लुक, देखकर लग जाएगा झटका

कितनी बदल गई हैं 'मीरा', चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया का बदल गया है लुक, देखकर लग जाएगा झटका

Aashika Bhatia 10 Photos: टीवी की चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया ने अपनी एक्टिंग से खूब पहचान बनाई. लेकिन अब वो पहले से काफी बदल गई हैं. आज आशिका अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 02:48 PM (IST)
Aashika Bhatia 10 Photos: टीवी की चाइल्ड आर्टिस्ट आशिका भाटिया ने अपनी एक्टिंग से खूब पहचान बनाई. लेकिन अब वो पहले से काफी बदल गई हैं. आज आशिका अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.

कभी टीवी पर ‘मीरा’ बनकर सबका दिल जीतने वाली आशिका भाटिया अब पहले से काफी बदल चुकी हैं. छोटी सी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली आशिका आज ग्लैमरस लुक से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उनका ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस भी यकीन नहीं कर पाते कि ये वही प्यारी सी मीरा है. बचपन की मासूमियत के बाद अब आशिका का स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज़ लोगों को दीवाना बना रहा है. आइए देखते हैं आशिका भाटिया की बेहद खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
आशिका भाटिया ने 9 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी.
आशिका भाटिया ने 9 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी.
2/10
आशिका ने 2008 में
आशिका ने 2008 में "मीरा" शो से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. जिसमें उन्होंने छोटी बच्ची मीरा का रोल निभाया था.
3/10
इसके बाद आशिका
इसके बाद आशिका "परवरिश" और "गुमराह" जैसे कई टीवी शोज में भी नजर आईं.
4/10
टीवी शोज के अलावा उन्होंने 2015 में फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में सलमान खान की बहन का रोल निभाया, जिससे उन्हें काफी पहचान मिली.
टीवी शोज के अलावा उन्होंने 2015 में फिल्म 'प्रेम रतन धन पायो' में सलमान खान की बहन का रोल निभाया, जिससे उन्हें काफी पहचान मिली.
5/10
फिल्म और टीवी से ब्रेक लेने के बाद आशिका ने सोशल मीडिया पर फोकस करना शुरू किया और अब वो एक सक्सेजफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई हैं.
फिल्म और टीवी से ब्रेक लेने के बाद आशिका ने सोशल मीडिया पर फोकस करना शुरू किया और अब वो एक सक्सेजफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई हैं.
6/10
बता दें कि आशिका का लुक अब काफी बदल गया है.
बता दें कि आशिका का लुक अब काफी बदल गया है.
7/10
आज वो अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
आज वो अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं.
8/10
इस तस्वीर में आशिका रेड कलर की हाई स्लिट वाली ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही स्टाइलिश और क्लासी है.
इस तस्वीर में आशिका रेड कलर की हाई स्लिट वाली ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका ये लुक बेहद ही स्टाइलिश और क्लासी है.
9/10
इस ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में आशिका काफी ग्लैमरस दिख रही हैं. उन्होंने मैचिंग बूट्स और बैग कैरी किया है जिससे उनका ये लुक और भी स्टाइलिश लग रहा है.
इस ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस में आशिका काफी ग्लैमरस दिख रही हैं. उन्होंने मैचिंग बूट्स और बैग कैरी किया है जिससे उनका ये लुक और भी स्टाइलिश लग रहा है.
10/10
आशिका का ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ही खूबसूरत है. उन्होंने व्हाइट कलर का लहंगा पहना है साथ ही मिनिमल मेकअप किया है और सिंपल एक्सेसरीज के कैरी करके लुक को कंप्लीट किया.
आशिका का ये ट्रेडिशनल लुक बेहद ही खूबसूरत है. उन्होंने व्हाइट कलर का लहंगा पहना है साथ ही मिनिमल मेकअप किया है और सिंपल एक्सेसरीज के कैरी करके लुक को कंप्लीट किया.
Published at : 07 Oct 2025 02:48 PM (IST)
Tags :
Aashika Bhatia

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पवन सिंह की पत्नी ज्योति के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचने पर उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, भोजपुरी पावर स्टार मुश्किल में
Bihar Seat Sharing: NDA में सीट बंटवारे पर मंथन, Chirag Paswan की 40 सीटों की मांग
First Snowfall: पहाड़ों पर बर्फबारी का 'आगाज', मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड
Taliban Foreign Minister India Visit: Afghanistan के FM Muttaqi का Delhi दौरा, Pakistan में खलबली!
Truck Accident: बीकानेर में भीषण हादसा, NH6 पर दो Truck भिड़े, एक की जलकर मौत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
शिक्षा
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
जनरल नॉलेज
Room Construction Cost: 10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
ब्यूटी
Leaves Juice For Glowing Skin: 55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
Embed widget