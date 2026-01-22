पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?

माना जाता था कि जो व्यक्ति अपने बाल लंबे रख सकता है, वह स्वतंत्र है और सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति में है. प्राचीन यूनान में लंबे बाल पुरुषों की ताकत और वीरता का प्रतीक माने जाते थे. योद्धा और स्वतंत्र नागरिक लंबे बाल रखते थे, जबकि गुलामों के बाल छोटे काट दिए जाते थे.