पुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजपुराने समय में लंबे बाल क्यों रखते थे लड़के, क्या है इसके पीछे का साइंस?

By : निधि पाल  | Updated at : 22 Jan 2026 11:59 AM (IST)
आज के दौर में छोटे बालों को स्मार्ट और प्रोफेशनल माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब लंबे बाल ही ताकत, सम्मान और पहचान की सबसे बड़ी निशानी माने जाते थे? पुराने समय के राजा, योद्धा, ऋषि और आम पुरुष तक लंबे बाल रखते थे. यह सिर्फ फैशन नहीं था, बल्कि इसके पीछे समाज, धर्म और यहां तक कि विज्ञान से जुड़ी सोच भी थी. सवाल है कि आखिर पुराने समय में लंबे बालों को इतना खास क्यों माना जाता था?

प्राचीन सभ्यताओं में बालों को शरीर का सामान्य हिस्सा नहीं, बल्कि शक्ति और व्यक्तित्व का प्रतीक माना जाता था. यूनान, भारत, यूरोप और रोम जैसी संस्कृतियों में लंबे बाल पुरुषों की पहचान का अहम हिस्सा थे.
माना जाता था कि जो व्यक्ति अपने बाल लंबे रख सकता है, वह स्वतंत्र है और सामाजिक रूप से मजबूत स्थिति में है. प्राचीन यूनान में लंबे बाल पुरुषों की ताकत और वीरता का प्रतीक माने जाते थे. योद्धा और स्वतंत्र नागरिक लंबे बाल रखते थे, जबकि गुलामों के बाल छोटे काट दिए जाते थे.
Published at : 22 Jan 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Male Long Hair Male Long Hair History Why Men Had Long Hair

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

