अगर आपको लगता है कि शादी-ब्याह में सारा मसाला सिर्फ बारातियों के उछलते-कूदते डांस और बैंड-बाजे में ही होता है, तो जनाब जरा रुकिए. असली तड़का तो वहां लगता है, जहां देवर-भाभी की जोड़ी डांस फ्लोर संभाल लेती है. यहां डांस सिर्फ स्टेप्स का खेल नहीं होता, बल्कि आंखों की शरारत, इशारों की नोंक-झोंक और हल्की सी छेड़छाड़ में लिपटा पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज होता है.

डांस के दौरान देवर गोद में उठा ली भौजाई

शादी का फंक्शन चल रहा है, डीजे पर गाना फुल वॉल्यूम में बज रहा है और डांस फ्लोर पर देवर-भाभी का ‘स्टेज शो’ पूरे शबाब पर है. दोनों ताल से ताल मिलाकर थिरक रहे हैं, आसपास खड़े लोग मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग में जुटे हैं और कैमरे हर एक मूव को कैद कर रहे हैं. माहौल इतना गर्म है कि लग रहा है जैसे असली कार्यक्रम यही चल रहा हो. लेकिन तभी देवर साहब का डांसिंग मूड कुछ ज्यादा ही हाई हो जाता है. स्टेप्स से मन नहीं भरता और दिमाग में एक “ग्रैंड फिनाले आइडिया” क्लिक कर जाता है. जनाब सोच लेते हैं कि अब भौजाई को गोद में उठाकर पूरा डांस फ्लोर हिला दिया जाए. बस फिर क्या, इरादा बनते ही वो आगे बढ़ते हैं.

मना करने पर भी नहीं माने देवर जी

इधर भाभी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ जाती हैं. हाथ के इशारे से साफ-साफ मना, चेहरे के एक्सप्रेशन से डबल मना और हल्की मुस्कान के साथ ऐसा लुक कि “हद में रहो देवर जी”. लेकिन देवर तो देवर ठहरे. उन्हें लगता है कि न बोलने के पीछे भी कहीं न कहीं ‘हां’ छुपी है. वीडियो को देखने बाद अब यूजर्स भी इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने भी कर दी मौज

वीडियो को Ashish Kumar नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाभी भी देवर को खूब भाव दे रही है. एक और यूजर ने लिखा...देवर छिछोरा लग रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...देवर जी कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हैं.

